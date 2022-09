9 Perempuan Indonesia Berhasil Selesaikan Program Beasiswa Girls In Tech

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah lima minggu menjalani kursus beasiswa intensif, sebanyak sembilan penerima penghargaan dari Girls in Tech Scholarship sekarang siap untuk memulai program magang mereka.

Girls in Tech Scholarship 2022 adalah program gelombang kedua yang didanai penuh oleh Education New Zealand dalam kolaborasi bersama Remote Skills Academy dan Code Avengers, sebuah perusahaan edtech yang berbasis di Hamilton yang berfokus pada pembelajaran digital sebagai mitra program.

Selama program beasiswa, setiap penerima penghargaan mendapatkan lima minggu pelatihan dalam Product Management atau Data Analytics, sesi mentoring, dan mempresentasikan proyek akhir mereka dalam serial TECHTalk kepada publik. Kelulusan telah diselenggarakan pada tanggal 10 September 2022.

“Selalu ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari dalam dunia teknologi. Kita perlu panutan dalam teknologi untuk mementori wanita, membantu mereka untuk belajar hal baru, percaya akan diri mereka sendiri, dan maju ke depan, terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi. Tujuan kami adalah untuk mendukung lebih banyak wanita untuk mengambil langkah ke sektor teknologi atau terus mengembangkan sebuah karir yang berguna dalam industri ini," ujar Ben Burrowes dari Education New Zealand dalam keterangannya, Selasa (20/9/2022).

Steve Budd, Head of Austrasian Distribution of Code Avengers juga menambahkan bahwa Code Avengers bangga dapat bermitra dengan Education New Zealand dan Girls in Tech untuk mendukung inisiatif luar biasa ini.

"Literasi digital menjadi semakin penting di pasar kerja global dan mampu memberikan kesempatan bagi para siswa yang luar biasa ini untuk memulai karier mereka adalah suatu kehormatan besar. Kami berharap yang terbaik untuk semua penerima penghargaan dalam masa magang mereka dan berharap dapat melihat ke mana karir akan membawa mereka," kata Steve Budd.

Nafinia Putra, Co-Managing Director dari Girls in Tech Indonesia mengatakan penerima ...

