VoB dan Rich Brian Siap Menggebrak Festival Head in the Clouds

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah musisi lokal diantaranya Voice of Baceprot (VoB) dan internasional seperti Rich Brian akan tampil di Festival Head In The Clouds 2022.

Rencananya festival Head In The Clouds 2022 digelar di 3-4 Desember 2022 mendatang di Community Park PIK2, Jakarta Utara.

"Adapun line up yang akan tampil dalam Konser Head In Clouds 2022 Jakarta antara lain NIKI, Rich Brian, Joji, Jackson Wang, (G)I-dle, EAJ, Yoasobi, BIBI, KASKADE, Atarashii Gakko!, Elephante, Mili, Spence Lee, Stephanie Poetri, Veegee, Voice of Baceprot (VoB), Warren Hue, Yanqi Zhang, dan Ylona Garcia," tulis pihak 88Rising.

88Rising telah menginformasikan bahwa pihaknya akan mulai membuka tiket konsernya mulai Rabu, 21 September pukul 10.00 WIB besok.

"Untuk Tiket bisa didapat mulai Rabu (21/9/2022) besok dengan harga tiket tiket GA 2-hari dijual seharga Rp. 2.958.000, VIP 2-hari seharga Rp 5.133.000, and CLUB 2-hari seharga Rp 11.600.000," tandasnya.

