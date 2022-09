Kerispatih dan Sejumlah Musisi Sukses Guncang Do Music Festival 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah musisi seperti, grup musik Kerispatih bersama Sammy Simorangkir, RAN, Fourtwnty dan sejumlah musisi lokal sukses mengguncang Kota Pekanbaru dalam acara Do Music Festival 2022 yang diselenggarakan akhir pekan lalu di Taman Rekreasi Alam Mayang, Pekanbaru.

Selain sajian musik, ribuan penonton juga dihibur dengan kuliner lokal dan pertunjukan visual yang mampu membuat keceriaan Kota Pekanbaru.

"Alhamdulillah setelah pandemi Covid-19 yang mengguncang kemarin, kami akhirnya kembali menghadirkan sebuah festival musik, seni dan kuliner yang mampu membuat Kota Pekanbaru kembali menggeliat. Tema Do Music Festival 2022 ini menyesuaikan dengan segmen anak muda yang hobi dengan kendaraan motor," ungkap HRD KODEgroup, Eko dalam keterangan persnya, Selasa (20/9/2022).

Penampilan grup musik Kerispatih bersama mantan vokalisnya Sammy Simorangkir berhasil menyedot animo yang besar dari penonton. Fandy sebagai vokalis kerispatih yang baru tampil apik saat bernyanyi bersama Sammy Simorangkir yang mampu menghipnotis ribuan pasangan mata yang hadir dalam Festival Do Music 2022 itu.

Tak kalah, penampilan grup musik Fourtwnty dan RAN juga mampu memberikan penampilan yang menarik dan mampu mengguncang para penonton yang hadir dengan lagu-lagu andalan mereka.

Tak hanya itu, penampilan musisi lokal, Prou dan MJA Selekta X Bards juga mampu membuat penonton yang hadir terkesan. Mereka mampu membuktikan kualitas mereka sebagai musisi lokal yang tak kalah dengan musisi nasional.

Sejumlah penonton yang hadir dalam acara terbesar di Pekanbaru pasca Pandemi ini mampu membuat Kota Pekanbaru kembali menggeliat dengan adanya festival musik dan kuliner tersebut.

"Kalau menurut aku sih acara Do Music luar biasa, karena band yang perform list favorit aku banget. Awalnya mikir ini ga bakal rame, eh ternyata diluar ekspektasi, penontonnya rame banget walaupun dilanda hujan. Dan yang pasti Do Music berhasil bikin masyarakat Pekanbaru datang ke Alam Mayang buat nikmatin lagu dari band yang lagi perform. Salut buat Do Music," tandas Prayogi salah satu penonton yang hadir dalam acara tersebut.

