Adik Dicap Rasis, Acha Septriasa Diserang Warganet

Jakarta, Beritasatu.com - Acha Septriasa yang kini bermukim di Australia diserang warganet luar negeri. Hal ini terjadi lantaran sang adik, Jossi Marchelli Risaputra, diduga melakukan aksi rasialisme, kala membuat konten parodi reaksi orang kulit gelap terhadap trailer film 'The Little Mermaid'.

Dalam video tersebut, Jossi terlihat mengenakan masker wajah berwarna hitam dan memperagakan anak-anak kulit gelap yang beraksi atas trailer film itu.

"Mommy! She's like me," ujar Jossi sambil menghadap kamera, menirukan anak-anak kulit gelap yang merasa senang atas peran Halle Bailey sebagai Ariel dalam film live action The Little Mermaid.

Gara-gara video tersebut, warganet dibuat geram dan menilai apa yang dibuat adik kandung Acha Septriasa itu sebagai aksi yang tak pantas dan rasis.

Warganet yang mengetahui bahwa Jossi adalah adik kandung dari Acha Septriasa pun segera menyerbu akun Instagram Acha. Tak hanya warganet asal Indonesia, bahkan warganet yang berasal dari luar negeri turut menyerang kolom komentar di akun Instagram @septriasaacha.

"Menjijikkan, mengetahui adikmu telah memparodikan wajah orang berkulit gelap," tulis seorang warganet kepada Acha Septriasa.

"Adikmu sangat rasis," tulis warganet lainnya.

"Beritahu adik bodohmu untuk berhenti," tulis netizen lainnya lagi.

Jossi sendiri awalnya sempat menolak menghapus video parodinya itu di TikTok, lantaran ia merasa hal yang dilakukannya tidak melanggar peraturan dalam platform TikTok.

"Baru bangun dan videoku masih ada. Aku akan tetap berpegang pada Panduan Komunitas TikTok. Main sesuai peraturan. Aku tidak akan menghapus video itu sendiri," tambahnya.

Namun, sampai pukul 16.30 WIB, akun TikTok Jossi sudah menghilang dari media sosial itu. Sebelum menghilang, sejumlah pengguna TikTok sempat menduetkan kontennya dan memberi respons negatif. Rata-rata para pengguna tersebut merupakan warganet yang berkulit gelap.

Sementara itu, Acha Septriasa hingga kini belum berkomentar terkait hujatan warganet luar negeri yang menyerangnya, akibat unggahan sang adik yang dianggap melakukan aksi rasis.

