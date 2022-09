Selebrasi 11 Tahun, HOS Hadirkan Tema Eleven Be Excellent

Yogyakarta, Beritasatu.com - House of Shopaholic (HOS) merayakan ulang tahun 11 tahun dengan tema Eleven Be Excellent. Tema acara ini dipilih karena HOS ingin mengawali dasawarsa kedua mereka dengan memperbaiki berbagai aspek mulai dari value produk, pelayanan, hingga SDM yang mumpuni.

Rangkaian acara anniversary ke-11 ini diawali dengan program berbagi baju bestseller dari House of Shopaholic secara gratis dan membagikan produk Matte Lip Shot kepada 250 mahasiswi baru di Yogyakarta dan sekitarnya pada 10-11 September 2022.

Kampanye ini bekerja sama dengan Wardah dengan menghadirkan Wardah Pop Up Beauty Roadshow yang digelar di offline store House of Shopaholic Kotabaru.

Selaku pendiri dari House of Shopaholic, Rizky Indria mengungkapkan, program ini adalah bentuk dukungan yang nyata dari HOS untuk mahasiswi baru agar kembali semangat dalam menempuh perkuliahan. Untuk itu kami ingin sama-sama berbagi support.

“Keberhasilan HOS untuk berkarya selama 11 tahun ini tidak lepas dari dukungan semua pelanggan setia mereka, terutama pada kalangan mahasiswi,” katanya, dalam keterangannya, Kamis (22/9/2022).

Harapan Rizky pada ulang tahun HOS ke-11 ini adalah mereka mampu untuk memberikan kualitas terbaik dari produk hingga layanan kepada pelanggan. Hal ini ditandai dengan adanya penambahan staf dan juga mengadakan pelatihan staf agar pelayanan menjadi lebih baik lagi ke depannya.

“Dilaksanakannya perayaan ini sebagai bentuk rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kesuksesan HOS selama 11 tahun. Pada puncak acara ini pun turut mengundang loyal customers, brand partner, dan tentunya staf internal kami,” ucap Rizky Indria.

Puncak acara diselenggarakan pada 17 September 2022 dengan penampilan spesial dari Mitty Zasia. Dalam puncak acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai aktivitas seperti fashion show berbagai produk bestseller dari HOS dan juga terdapat workshop crafting yang dihadiri 100 tamu undangan.

Sumber: BeritaSatu.com