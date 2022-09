Bertemakan E-Sport, Film Love In Game Hadirkan Kisah Cinta dan Persaingan 2 Gamers

Jakarta, Beritasatu.com - Film serial bertema E-Sport berjudul Love In Game coba dihadirkan rumah produksi Right Hand Entertainment yang bekerja sama dengan Trinity Optima dan Telkomsel, dalam waktu dekat akan segera tayang di aplikasi MAXStream.

Film yang dibintangi Livy Renata, Gabriel Prince, Rachel Florencia, dan Julian Jacob tersebut, akan bercerita tentang kisah cinta yang dibalut persaingan dua orang gamers. Hal itu diungkapkan Managing Director Trinity Optima Production, Yonathan Nugroho dalam keterangannya, Kamis (22/9/2022).

"Sejak awal memulai project ini, saya bersama tim sangat antusias, selain karena industri E-Sport yang semakin melesat, di film ini kita memadukan antara gamers dan cinta. Kita ingin film ini bisa dinikmati segala kalangan baik penyuka E-sport ataupun bukan, karena kisah film ini remaja banget dan emosionalnya seperti nonton drakor," tutur Yonathan.

Sedangkan Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Nirwan Lesmana menambahkan bahwa beragam konten orisinal yang terus MAXstream hadirkan merupakan upaya Telkomsel yang ingin relevan dengan warna kehidupan masyarakat Indonesia.

"Sebagai penyedia layanan film dan games lewat MAXstream dan Dunia Games, kali ini kami melihat adanya premis yang kuat antara penikmat games and film. Untuk itu kami menghadirkan serial drama Love in Game, dengan scene yang dekat dengan kehidupan para gamers serta dibumbui romantika perjuangan meraih cinta. Dan hadirnya Love in Game juga menjadi wujud nyata komitmen Telkomsel dalam menciptakan lebih banyak konten kreatif yang berdampak pada perkembangan industri film dan gaming Tanah Air selain berbagai event maupun kegiatan lain yang telah dilakukan oleh Dunia Games dan MAXstream," tambahnya.

Sumber: BeritaSatu.com