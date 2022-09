Selebgram Titania Gabriela Asah Bakat Jadi Presenter

Jakarta, Beritasatu.com - Selebgram muda asal Bandung Titania Gabriela tidak pernah berpuas diri dengan apa yang telah dicapainya. Ia terus mengasah potensi dan bakatnya dengan mempelajari hal-hal baru, di antaranya menjadi seorang pembawa acara atau presenter.

Dijumpai di sela-sela aktivitasnya berkuliah di Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya, pemilik akun Instagram @Titaniagabriela ini mengaku masih sibuk menggeluti dunia endorse di sosial media.

Selain itu, ia juga mengekspresikan bakatnya di bidang presenter dengan mengisi konten di akun resmi Instagram fakultas di kampusnya.

“Selain sibuk belajar dan menggeluti dunia endorse di media sosial, saya membuat konten-konten edukatif di akun Instagram Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya,” ungkapnya, Sabtu (24/9/2022).

Gadis cantik asal Bandung itu saat ini tengah menapaki kariernya menjadi selebgram berkat ketekunannya dalam mengasah bakat sejak usia belia. Dangan memiliki 23.000 lebih pengikut di Instagram pribadinya, saat ini ia menjadi brand ambassador produk-produk kecantikan.

Perempuan yang akrab disapa Tania itu pernah dijuluki “Anak Multitalenta” karena memiliki bakat yang cukup menonjol, mulai dari menari, menyanyi, model, hingga akting.

Keberanian untuk tampil di atas panggung membuatnya kerap diikutsertakan dalam berbagai lomba kesenian, dan hasilnya pun tidak mengecewakan.

Titania Gabriela sukes meraih penghargaan pertama ketika ia dinobatkan sebagai model koreografi terbaik dalam ekstra kurikuler modelling. Sejak itu pula ia rajin mengikuti berbagai lomba dan kejuaraan, baik lokal maupun tingkat nasional.

Gelar demi gelar pun berhasil diraih Titania Gabriela. Sejumlah penghargaan yang pernah diraih di antaranya adalah juara 1 Fashion Show Dewan Kerajinan Nasional Daerah pada Pekan Kerajinan Jabar X 2013, The best of the best Piala Gubernur Jawa Barat 2013, The Best Dress dalam pemilihan Indonesian Model Star Teen 2016, dan masuk dalam Top 50 Miss Jakarta Fair 2019.

Tak hanya di bidang modelling, gadis bernama lengkap Titania Gabriela Winarto itu pun mulai melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia akting. Ia pernah bermain film untuk siaran televisi lokal dan nasional.

Sedangkan di bidang tarik suara, ia juga pernah membuat lagu berjudul Cita-citaku. Ia tampil membawakan lagu tersebut dalam sebuah video klip yang ditayangkan di channel Youtube pribadinya.

Selain mengasah bakat di bidang seni, Tania juga aktif mengikuti kegiatan lain di sekolah dan kampus. Di tempat kuliahnya saat ini, Unika Atma Jaya, ia bahkan menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas Pendidikan dan Bahasa untuk periode 2021/2022.

Penghagaan terbaru yang diraih Titania Gabriela adalah meraih gelar runner up dalam lomba tari bertajuk Atma Jaya Got Talent pada tahun 2021 lalu.

"Bersyukur banget dengan pencapaian yang telah diraih. Saya sangat senang bisa menuangkan bakat seni. Dari ketekunan inilah, saya sering mendapat pengahargaan dan diundang untuk tampil di beberapa acara," ujar gadis berusia 21 tahun itu.

Sumber: BeritaSatu.com