KLHK Ajak Pelaku Usaha Kehutanan Dukung FOLU Net Sink 2030

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak para pelaku usaha kehutanan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mendukung agenda Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Hal itu dikatakan Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK, Krisdianto dalam webinar "New York Climate Week Dialogue : Regenerative Forest Business Sub Hub through Agroforesty, NTFP’S, and PES for Supporting the Indonesian FOLU Net Sink 2030 and NDC Commitments" yang digelar KADIN-Regenerative Forest Bussines Sub Hub (RFBSH), pada Jumat (23/9/2022).

Kegiatan serial webinar ini yang juga bertepatan dengan pekan dialog Iklim New York yang membahas mengenai Regenerative Forest Business Sub Hub melalui Agroforesty, Non-Timber Forest Products dan Payment for Ecosystem Services untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 dan Komitmen NDC Indonesia.

BACA JUGA

KLHK: Folu Net Sink 2030 Tak Hanya Soal Penurunan Emisi

"Model pelaksanaan multi usaha kehutanan kepada para pelaku usaha kehutanan Indonesia ini didasari oleh UU No 11 tahun 2020 yang memberikan peluang bagi pelaku usaha kehutanan untuk mendiversifikasikan bisnis mereka serta meningkatkan peran mereka terhadap kontribusi sosial, ekonomi, lingkungan hidup," kata Krisdianto.

Baca selanjutnya

Selanjutnya, secara khusus terhadap cita-cita Pemerintah Republik Indonesia tertuang di dalam ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com