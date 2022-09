54 Judul Film Siap Bersaing di FFWI 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 54 judul film Indonesia akan bersaing di Festival Film Wartawan Indonesia atau FFWI 2022. Puluhan film itu dipilih dari 123 film Indonesia yang tayang di bioskop dan over the top (OTT) pada periode 1 Oktober 2021 hingga 30 September 2022.

"Jadi berdasarkan keputusan rapat panitia FFWI 2022 yang digelar di Bogor akhir pekan lalu, sebanyak 54 judul film dari 123 film yang tayang di bioskop dan OTT untuk kemudian nanti akan dipilih oleh tim dewan juri awal FFWI 2022 untuk kemudian hasilnya akan diperlombakan di ajang FFWI 2022," kata Ketua Bidang Penjurian Panitia FFWI 2022 dalam keterangan persnya, Senin (26/9/2022).

Dari puluhan film tersebut, sebanyak 30 film bergenre drama, genre komedi sebanyak 13 film, dan genre horor sebanyak 11 film. Yan menambahkan untuk genre laga belum diikutsertakan dalam ajang FFWI 2022 karena jumlah film yang masih kurang.

"Kita tidak sertakan genre laga lantaran hanya empat film yang kita kategorikan dalam FFWI. Jumlah film laga masih di bawah lima judul sebagai ambang batas, maka genre ini belum bisa diikutsertakan dalam FFWI 2022," lanjutnya.

Tak hanya film laga, film bergenre animasi juga belum dapat ikut serta dalam FFWI 2022. Hal ini karena baru tiga film yang diproduksi dalam periode 1 Oktober 2021 hingga 30 September 2022.

"Sehingga juga tidak bisa dimasukan dalam nominasi FFWI 2022," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Juri Awal FFWI, Irawan Kintoko menegaskan dewan juri awal yang berasal dari kalangan wartawan, akademisi, dan stakeholder perfilman yang ada di Indonesia siap menilai seluruh 54 film pilihan sesuai dengan jadwal.

"Bukan tidak mungkin terjadi debat keras antara sesama dewan juri awal untuk menentukan nominasi masing-masing genre," kata Kontoko.

Berikut ke 54 judul film yang bersaing di ajang FFWI 2022:

A. Drama:

Ada Mertua di Rumahku, Akhirat a Love Story, Back Stage, Cinta Bete, Cinta Pertama, Kedua & Ketiga, Cinta Subuh, Clandestine, Cerita Glen Anggara, Garis Waktu, Hayya 2, Jakarta vs Everybody, Just Mom, Kadet 1947, Keluarga Cemara 2, Kukira Kau Rumah, Kamu Tidak Sendiri, Losmen Bu Broto, Miracle in Cell No 7, Noktah Merah Perkawinan, Nana (Before, Now & Then), Paranoia, Penyalin Cahaya, Perjalanan Pertama, Pulang, Ranah Tiga Warna, Sayap-Sayap Patah, Sepeda Presiden, Story of Dinda, Until Tomorrow, dan Yuni.

B. Komedi:

Baby Blues, Lara Ati, Gara-Gara Warisan, Gendut Siapa Takut?, Jodohku yang Mana?, Madu Murni, Mendarat Darurat, Naga Naga Naga, Ngeri-Ngeri Sedap, Romantik Problematik, Srimulat Hil yang Mustahal, The Ghost Writer 2, dan Yo Wes Ben Final.

C. Horor

Iblis Dalam Kandungan, Ivanna, Jagat Arwah, Jailangkung Sandekala, KKN di Desa Penari, Kuntilanak 3, Makmum 2, Menjelang Magrib, Mumun, Pengabdi Setan 2 Communion, The Doll 3.

Sumber: BeritaSatu.com