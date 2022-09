Produk Minuman Asli Indonesia Teguk Buka Gerai di New York

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan makanan dan minuman Indonesia Teguk membuat terobosan dengan membuka gerai di New York, Amerika Serikat (AS) pada 18 September 2022 lalu. Gerai tersebut berlokasi di 248 Mott Street, New York, NY 10012.

Pendiri dan CEO Teguk Indonesia, Maulana Hakim mengatakan pembukaan outlet di luar negeri menjadi bukti nyata ekspansi secara global sekaligus pembuktian produk UKM Indonesia bisa diterima di pasar global.

Lokasi di New York, berlokasi di pusat SoHo (South of Houston Street) yang merupakan area belanja dan banyak terdapat restoran.

Maulana mengaku pihaknya melaksanakan riset lebih dari 3 bulan untuk mengetahui segmen pasar di New York.

"Kami berupaya mengikuti market, kompetisi dan behaviour konsumen di Amerika Serikat dalam menikmati kategori minuman kekinian serta menggunakan bahan baku premium namun tetap kita jaga kehalalannya seperti boba," ujar Maulana, Selasa (27/9/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Ia berharap ke depannya dapat berkolaborasi sehingga dapat melakukan ekspansi gerai tidak hanya terbatas di New York City saja sesuai dengan visi untuk menjadi merek lokal yang go global.

“Kami ingin berkembang menjadi merek makanan dan minuman (F&B) yang tersedia di semua pasar, termasuk pasar global. Hal itu sesuai dengan visi kami menjadi ritel F&B Indonesia dengan kehadiran global yang kuat, dengan memungkinkan semua orang untuk menikmati produk berkualitas tinggi dan menyenangkan dengan harga yang wajar,” lanjut Maulana Hakim.

Hadir sejak September 2018, sebagai salah satu ritel F&B Teguk mengalami pertumbuhan yang tertinggi. Jumlah gerai kurang lebih 180 yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Karawang, Sukabumi, Garut, Cirebon, Tasikmalaya, dan Sumedang, dan terus meningkat.

“Sobat peneguk, komunitas pencinta Teguk Indonesia, sebagai konsumen loyal yang ikut berperan dalam tumbuhnya Teguk bisa sampai ke New York,” tutup Maulana Hakim.

Pendiri Teguk lainnya, Najib Wahab menyebut keberadaan gerai tersebut memungkinkan semua orang di seluruh kelas sosial ekonomi untuk menikmati produk berkualitas tinggi dan menyenangkan dengan harga yang wajar.

Dengan dibukanya gerai di New York tersebut, maka secara langsung diperkenalkan perusahaan dan produk lokal dan warisan Indonesia ke pasar global.

“Teguk mempromosikan warisan Indonesia dalam operasi kelas dunia, dan membuktikan bahwa melalui UKM Indonesia bisa hadir di tingkat global dan mendapat eksposur yang kuat,” kata Najib Wahab.

Pihaknya juga memiliki kategori makanan yang unik dengan dihadirkannya kategori tradisonal seperti odading, makanan yang sedang tren dan akan selalu berinovasi mengikuti perkembangan terkini.

“Kini kita hadir secara global dengan produk Indonesia sendiri, dan memperkenalkan bahwa produk berkualitas itu tidak harus mahal,” tutup Najib Wahab.

Sumber: BeritaSatu.com