Kemenkes: Cegah Gangguan Jantung dengan Deteksi Dini

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berusaha menekan laju kasus gangguan jantung atau kardiovaskuler dengan mengajak masyarakat melakukan deteksi dini penyakit serta menjaga pola hidup sehat. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian terbanyak di dunia dan penyakit dengan pembiayaan kesehatan termahal di Indonesia.

Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes, dr Eva Susanti mengatakan, peringatan Hari Jantung Sedunia (HJS) 2022 mengangkat tema Global Use Heart for Every Heart dengan tema nasional "Jantung Sehat Untuk Semua". Melalui tema HJS tahun ini, Kemenkes mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan sederhana dalam aktivitas sehari-hari.

"Dengan menghidupkan perilaku cek kesehatan secara berkala, singkirkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik, diet yang sehat dan seimbang, istirahat yang cukup dan kelola stres (CERDIK) agar mendapatkan jantung yang sehat," ucap dia melalui konferensi pers daring Hari Jantung Sedunia 2022 di Jakarta, Rabu (28/9/2022).

BACA JUGA

Henti Jantung Mendadak bisa Menyerang Semua Kalangan Umur

Kemenkes telah menerapkan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) yang dapat digunakan oleh petugas kesehatan untuk merekam hasil pemeriksaan kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Aplikasi itu merupakan pencatatan individu deteksi dini penyakit tidak menular secara digital. Saat ini, ASIK dapat digunakan untuk usia produktif di atas 15 tahun sampai kelompok usia lanjut.

Baca selanjutnya

Pencatatan hasil deteksi dini individual oleh tenaga kesehatan, kader posyandu atau ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com