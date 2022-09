Penting buat Fresh Graduate Tingkatkan Skill Lewat Ruang Digital

Jakarta, Beritasatu.com - Lulusan sarjana baru yang belum memiliki pengalaman kerja atau biasa disebut fresh graduate dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta setiap tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak diiringi dengan penambahan lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara tingkat kelulusan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia.

Ruth Sitorus, influencer media sosial yang dikenal dengan akun “HRD Bacot” mengajak lulusan baru untuk memastikan kemana arah mereka ingin bekerja.

“Tanya ke diri sendiri apa yang ingin dicapai, sebenarnya hal ini harus dipikirkan sejak sebelum memasuki bangku kuliah agar terkesan tidak salah jurusan saat kuliah,” kata Ruth Sitorus dalam webinar tentang “Class for Fresh Graduate: How to Improve Your Digital Skill" yang digelar Kemenkominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Rabu (28/9/2022).

Lebih lanjut dia mengatakan banyak fresh graduate seakan kebingungan apa yang sebenarnya tujuan mereka setelah kuliah. Mereka belum mengetahui mau berkarier dimana. “Kebanyakan fresh graduate kebingungan mau bekerja atau memulai karier dimana, karena tidak memikirkannya sejak awal,” katanya.

Lebih lanjut pegiat Wirausaha Sosial Nur Rina Maskayanti mengajak fresh graduate untuk memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan skill. “Kembangkan skill diri melalui online courses yang saat ini mudah ditemukan di media digital. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan masif harus kita iringi dengan peningkatan skill juga”, jelasnya.

“Banyak jenis online course yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kemampuan kita, ada yang gratis, ada yang berbentuk beasiswa dan ada juga yang berbayar. Perbanyak ikut kursus sesuai dengan bidang yang kita inginkan untuk meningkatkan kemampuan agar bisa dipergunakan di dunia kerja nanti," jelas Nur Rina.

Menutup materinya Rina mengatakan banyak kesempatan kerja yang ditawarkan melalui kursus yang diadakan. “Ikuti kursus online dengan sebaik mungkin, biasanya banyak lowongan pekerjaan yang ditawarkan di sana, jadi selain meningkatkan skill kita juga bisa mendapatkan pekerjaan,” tutupnya.

Aini Firdaus Relawan Teknologi Informasi Komunikasi (RTIK) Bekasi mengimbau kepada fresh graduate yang mencari pekerjaan untuk lebih berhati-hati. “Sebagai pengguna media digital kita harus berhati-hati terhadap scam, yaitu penipuan melalui telepon, SMS dan email. Apalagi untuk fresh graduate saat ini banyak lowongan pekerjaan palsu yang ditawarkan di media digital," jelasnya.

Aini mengajak fresh graduate untuk lebih waspada dalam mencari pekerjaan di media digital. “Ada beberapa ciri dari lowongan pekerjaan palsu seperti lokasi interview yang berbeda dengan alamat perusahaan, gaji yang tidak masuk akal, tidak menggunakan email perusahaan dan meminta sejumlah uang. Jika menemukan lowongan pekerjaan seperti itu, lebih hati-hati lagi agar kita tidak tertipu,” katanya.

