Nestapa Air Putih, Zat Gizi Penting yang Sering Terlupakan

Jakarta, Beritasatu.com - Air membentuk sekitar 60% tubuh manusia. Air putih atau air mineral bahkan dikategorikan sebagai zat gizi makro, karena air putih dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang paling banyak, jika dibandingkan zat gizi lainnya. Sayangnya, air putih memang menjadi zat gizi yang paling dibutuhkan, sekaligus yang paling terlupakan.

Air sudah masuk ke dalam angka kecukupan gizi sejak 2013, atau tepatnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi. Ini artinya, kebutuhan akan air, khususnya air putih, harus dicukupi setiap hari oleh semua orang.

Akan tetapi menurut dr. Nurul Ratna Mutu Manikam, M.Gizi, Sp.GK, Ketua Departemen Ilmu Gizi FKUI, saat menjadi narasumber dalam Workshop AMSI & Danone Indonesia, survei yang dilakukan IHWG FKUI menunjukkan bahwa 1 dari 5 anak-anak dan remaja belum cukup minum. Pada orang dewasa pun tak jauh berbeda, survei menunjukkan 1 dari 4 orang dewasa juga belum cukup minum air.

Ibu hamil yang bahkan membutuhkan lebih banyak air, salah satunya untuk menjaga metabolisme dalam janin dan menjaga cairan ketuban, ternyata juga belum cukup minum air. Survei menunjukkan 2 dari 5 ibu hamil belum cukup minum. Sementara pada ibu menyusui, 1 dari 2 ibu menyusui belum cukup minum, padahal 87% kandungan ASI adalah air.

Temuan ini tentu mencengangkan, padahal setiap orang seharusnya bisa mencapai kondisi hidrasi sehat, yakni kondisi di mana jumlah konsumsi air seimbang dengan jumlah air yang dikeluarkan oleh tubuh.

Kebutuhan air dalam sehari

Lalu, seberapa banyak kebutuhan air putih yang harus dicukupi setiap harinya?

Sebelumnya, ada beberapa faktor yang memengaruhi kebutuhan air pada setiap orang, yakni:

Jenis kelamin

Usia

Aktivitas

Suhu dan kelembapan udara

Kondisi kesehatan tubuh

Makanan yang dikonsumsi

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada banyak faktor yang memengaruhi kebutuhan air pada seseorang. Salah satu contohnya adalah, laki-laki yang memiliki kebutuhan air lebih banyak dibandingkan wanita. Ini dinilai berdasarkan postur tubuh dan aktivitas fisik laki-laki yang sering kali lebih besar jika dibandingkan dengan wanita.

Akan tetapi, wanita pada usia subur misalnya saat tengah hamil atau menyusui, kebutuhan airnya justru lebih banyak, bila dibandingkan dengan laki-laki dewasa.

Aktivitas yang kita lakukan pun memengaruhi seberapa banyak air yang harus kita konsumsi. Saat seseorang kerap melakukan aktivitas fisik yang berat, terlebih dalam kondisi cuaca yang panas, ia membutuhkan lebih banyak asupan air putih. Ini karena potensi air yang dikeluarkan oleh tubuhnya lewat keringat menjadi lebih banyak, sehingga ia harus mengganti cairan yang hilang tersebut dengan menambah asupan air ke dalam tubuhnya.

Umumnya, lelaki dewasa membutuhkan konsumsi air putih sekitar delapan gelas berukuran 230 ml per hari, atau sekitar 2 liter air putih per hari. Sementara wanita dewasa membutuhkan konsumsi air putih sekitar 7 gelas per hari atau 1,8 liter per hari. Akan tetapi, wanita dewasa yang sedang dalam kondisi hamil, membutuhkan asupan air yang lebih besar, yakni sekitar 8 gelas per hari, dan ibu menyusui sekitar 10 gelas per hari.

Bagaimana dengan anak-anak? Anak usia 4–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan air putih sebanyak 6 gelas per hari atau sekitar 1,2 liter per hari. Sementara kebutuhan air putih pada anak usia 7–12 tahun meningkat, yakni sekitar 7 gelas per hari atau 1,5 liter per hari. Pertumbuhan tubuh yang semakin membesar dan aktivitas yang meningkat, membuat kebutuhan cairan pada anak ikut meningkat.

Lain lagi pada orang lanjut usia (lansia), dalam sehari, lansia hanya butuh mengonsumsi 6 gelas air per hari, atau sekitar 1,7 liter per hari. Ini karena seiring bertambahnya umur, cairan dalam tubuh lansia ikut berkurang, maka kebutuhan airnya juga berkurang.

Lalu, yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah, bolehkan jika meminum lebih dari anjuran ini? Jawabannya adalah, boleh. Selama tidak memiliki kondisi gangguan ginjal dan konsumsi air tetap dalam batas yang wajar, maka meminum lebih banyak air putih dari anjuran yang sudah ditetapkan masih diperbolehkan. Meminum terlalu banyak air putih juga tidak dianjurkan, karena bisa mengganggu proses elektrolit dalam tubuh.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan air ini tak hanya bisa bersumber dari air putih, namun juga bisa dari minuman seperti jus buah dan susu, atau bahkan dari makanan, seperti dari buah dan sayuran.

Kandungan nutrisi dalam air putih

Untuk mendorong minat banyak orang meminum air putih, tentu memaparkan fakta-fakta kandungan nutrisi dalam air putih perlu dilakukan. Tahukah Anda, di dalam air putih terkandung banyak sekali mineral yang diperlukan oleh tubuh?

Beberapa mineral tersebut adalah:

Silika , kandungan mineral ini membantu memperkokoh jaringan tubuh.

, kandungan mineral ini membantu memperkokoh jaringan tubuh. Magnesium dan kalsium , membantu meningkatkan fungsi kardiovaskular.

, membantu meningkatkan fungsi kardiovaskular. Kalium , membantu meningkatkan sistem saraf dan otot.

, membantu meningkatkan sistem saraf dan otot. Zinc , membantu pembentukan sel dan enzim dalam tubuh.

, membantu pembentukan sel dan enzim dalam tubuh. Tembaga , berperan dalam membantu metabolisme zat gizi.

, berperan dalam membantu metabolisme zat gizi. Natrium , menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh.

, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Selenium , memperbaiki dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

, memperbaiki dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Fluorida, mencegah masalah pada gigi

Deretan kandungan mineral di atas menandakan bahwa, mencukupi kebutuhan air putih setiap hari juga berarti mencukupi kebutuhan mineral harian Anda.

Peran air dalam tubuh

Seiring dengan kebutuhan air yang besar dan harus tercukupi, maka peranan dan manfaat air putih dalam tubuh pun besar. Air membantu berbagai proses dalam tubuh, seperti:

Pembentukan sel dan cairan tubuh.

Mengeluarkan zat tidak berguna atau limbah dari dalam tubuh.

Mengatur suhu tubuh.

Menjadi pelarut dalam proses pencernaan makanan.

Membawa zat-zat berguna yang diperlukan oleh tubuh.

Sebagai pelumas dan bantalan sendi.

Melihat banyaknya peran dan manfaat yang dimiliki air, semakin menyadarkan kita betapa pentingnya memenuhi kebutuhan air setiap hari.

Apa yang terjadi jika kebutuhan air tidak tercukupi?

Dehidrasi adalah kondisi di mana tubuh kekurangan cairan, akibat cairan yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan dengan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Tidak memenuhi kebutuhan air setiap hari, bisa menyebabkan dehidrasi. Sementara dehidrasi bisa memberikan berbagai dampak pada tubuh, misalnya:

Dampak jangka pendek

Mudah cemas dan gelisah

Daya ingat menurun

Mudah mengantuk dan lelah

Konsentrasi menurun

Dampak jangka panjang

Infeksi saluran kemih

Batu ginjal

Penyakit ginjal kronis

Risiko obesitas meningkat

Agar bisa terhindar dari dehidrasi dan segala komplikasinya, memenuhi kebutuhan cairan dengan meminum air putih sangat diperlukan. Namun, Anda juga mesti bijak dalam menentukan air putih seperti apa yang akan Anda konsumsi.

Sangat penting untuk memastikan air putih yang Anda minum berasal dari sumber yang berkualitas dan terlindungi. Saat ini, masih banyak orang yang merebus air yang berasal dari air sumur atau bahkan air keran, untuk kebutuhan minum sehari-hari.

Padahal, merebus air saja tidak cukup. Merebus air di suhu 100 derajat Celsius memang bisa membunuh bakteri dalam air, tapi, bagaimana dengan cemaran senyawa kimia dan logam berat dalam air? Ini tentu tidak bisa hilang hanya dengan merebus.

Ada berbagai dampak negatif dalam jangka panjang jika Anda kerap meminum air putih yang tercemar, yakni:

Diare, terutama pada anak, akibat infeksi bakteri E.Coli dan Koliform

Gangguan kehamilan, bayi bisa lahir dengan berat badan rendah

Gangguan perkembangan saraf pada anak dan janin dalam kandungan

Gangguan ginjal dan pencernaan

Untuk itu, pilah-pilih air dengan baik, pastikan air putih yang Anda minum memenuhi syarat air minum yang baik, sehingga air membawa lebih banyak manfaat untuk tubuh dan tidak merugikan tubuh Anda.

Apa saja syarat air minum yang baik?

Tidak berbau

Tidak berasa

Tidak berwarna alias jernih

Bebas kuman, patogen, logam berat, dan cemaran lainnya

Mulailah hari Anda dengan segelas air putih di pagi hari. Air adalah kebutuhan gizi penting, yang patut Anda penuhi setiap harinya. Jangan lagi ada alasan yang membuat Anda melupakan kebutuhan air putih setiap hari. Karena menjaga diri tetap terhidrasi akan mengantarkan Anda pada kondisi tubuh yang sehat dan hidup yang lebih sejahtera.

Sumber: BeritaSatu.com