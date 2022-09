Usaha Rumah Makannya Bangkrut, Tamara Bleszynski Minta Dicarikan Pekerjaan

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Tamara Bleszynski tak bisa menutupi kesedihannya kala usaha kulinernya bernama Teh Manis By Tamara Bleszynski yang mulai dirintisnya di Bali sejak 3 tahun belakangan harus tutup mulai hari ini. Hal itu diungkapkan Tamara dalam akun media sosialnya @tamarableszyknskiofficial yang diunggahnya, Kamis (29/9/2022).

"Suatu kehormatan bagiku selama 3 tahun lebih, bisa berjumpa teman2 dari berbagai penjuru Nusantara. Terima kasih sudah berkunjung ke rumah kami. TEH MANIS @tehmanisbali TUTUP Sementara, mulai 29.9.2022. Tetap semangat yah Dunia Kuliner di Indonesia," tulis Tamara sambil memajang foto bisnis kuliner yang dijalaninya.

BACA JUGA

Demi Main Film Laga, Tamara Blezynski Belajar Bela Diri

Pada unggahan lain, Tamara Bleszynski juga mengatakan tak mampu bertahan menjalani usaha kulinernya lantaran tokonya sepi akibat tidak ada pelanggan yang datang.

"Iya…katakanlah aku bangkrut, karena itu lebih elok, daripada menceritakan apa yg sebenarnya terjadi," tambah Tamara menjawab pertanyaan warganet tentang kebangkrutan usahanya.

Unggahan lainnya, Tamara Bleszynski pun mengaku kini menjadi pengangguran dan butuh pekerjaan untuk bisa menyambung hidupnya di Bali.

BACA JUGA

Diduga Alami KDRT, Lesti Kejora Laporkan Rizky Billar

"To my dear friends, makasih banyak akan kesetiaan, love and supportn-ya sampai detik in. Btw bsk aku officially Jobless… Cariin aku kerjaan yah, please… aku ga bisa buat cappuccino, tapi aku bisa Masak. Mudah2an ada lowongan kerja utk ku," harap Tamara Bleszynski.

Baca selanjutnya

Sejumlah warganet yang mengetahui bisnis kuliner Tamara Bleszynski harus bangkrut mengaku ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com