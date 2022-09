Kosmecare Goes To School di Jakarta, Ajak Siswa Peduli Kesehatan

Jakarta, Beritasatu.com - Kosme Group untuk terus berkontribusi pada perlindungan generasi muda melalui Kosmecare Goes To School. Setelah hadir di beberapa kota, rangkaian Kosmecare Goes to School hadir di DKI Jakarta pada 26-27 September 2022. Sebelumnya, rangkaian acara ini telah hadir di lebih dari 20 sekolah, hanya dalam waktu beberapa bulan.

“Kosmecare Goes to School yang telah hadir di beberapa sekolah adalah rangkaian kontribusi dari Kosme Grup untuk terus berkontribusi mendukung perlindungan pendidikan bagi generasi muda di tengah pandemi. Melalui produk yang dihasilkan oleh Kosmecare, seperti masker Kosmemask, Kosme Micellar Handwash untuk mencuci tangan serta Kosme Hand Moisturizer untuk membunuh kuman di tangan, semua hadir sebagai sahabat dalam proses belajar mengajar di sekolah,” papar Titis Indah Wahyu, CEO Kosme Grup kepada wartawan.

Di DKI Jakarta, Kosmecare Goes To School hadir di 7 sekolah dasar, yaitu SDN Pulo 07, SDN Keramat Pela 01, SDN Gandaria Utara 11, SDN Kreamat Pela 07, SDN Kramat Pela 09, SDN Gandaria Utara 03, serta SDN Pulo 01.

Acara puncak Kosmecare Goes to School DKI Jakarta yang dihelat di SDN Pulo 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berlangsung meriah dengan memperhatikan protokol kesehatan. Para siswa sejak pagi antusias mengikuti rangkaian acara Kosmecare Goes to School yang dikemas bersama unjuk kebolehan seni dan prestasi para siswa.

Sumber: BeritaSatu.com