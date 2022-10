Ini Enam Vitamin Terbaik untuk Menghalau Influenza

Jakarta, Beritasatu.com - Cuaca yang tidak menentu memang dapat mempengaruhi suasana hati dan tentu saja kesehatan tubuh. Hujan bisa saja tiba-tiba mengguyur dengan deras, tidak lama berhenti dan berganti dengan teriknya panas matahari. Cuaca semacam ini tentu dapat membuat daya tahan tubuh melemah dan mudah terserang influenza.

Berikut ini adalah sejumlah vitamin yang paling cocok untuk anda konsumsi di saat cuaca pancaroba semacam ini, seperti dilaporkan CNet pada Sabtu (1/10/2022). Vitamin-vitamin ini dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh terutama di saat menghadapi cuaca yang terus berubah-ubah.

BACA JUGA

Uni Eropa Peringatkan Ancaman Pandemi Kembar Covid-19 dan Influenza

Vitamin C

Vitamin C dikenal mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Saat kekurangan vitamin C, tubuh menjadi lebih mudah terserang penyakit menular dan infeksi.

Kaum perempuan dianjurkan mengonsumsi vitamin C 75mg per hari, sementara laki-laki dianjurkan setidaknya 90mg per hari.

Untuk sumber vitamin C selain suplemen, anda dapat mengonsumsi jeruk, brokoli, stroberi, paprika, bayam serta kale. Sayur dan buah ini memiliki kandungan vitamin C yang baik untuk membantu menjaga daya tahan tubuh Anda.

Baca selanjutnya

Vitamin B6Tubuh menggunakan vitamin B6 untuk membantu produksi sel darah merah ...

hal 1 dari 4 halaman

Halaman: 1234selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA