Konten Prank Baim Wong soal KDRT Rendahkan Institusi Polisi

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Baim Wong dan Paula Verhouven tengah menjadi sorotan dan membuat geram warganet usai keduanya membuat konten prank tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan Paula ke Polsek Kebayoran Lama, Jakarta, Selatan. Dalam video yang diunggah melalui akun youtube Baim Paula, Paula tengah melakukan pelaporan atas tindakan KDRT Baim pada dirinya. Meski kini konten tersebut telah dihapus, Baim dan Paula menuai kritik. Apalagi saat ini tengah mencuat kasus KDRT yang dilakukan Rizky Billar kepada istrinya, Lesti Kejora.

Buat Konten Prank KDRT, Baim Wong dan Paula Dihujat Warganet

Kekesalan itu diungkapkan artis Deddy Corbuzier yang mengaku kecewa dengan Baim Wong dan Paula dengan membuat konten prank KDRT yang dianggapnya tidak mendidik dan tidak menunjukkan empati atas kasus Rizky dan Lesti.

"@baimwong sorry Bro.. Kali ini loe Chuaaxs bgt... Dan gue sirik... Gimana caranya gue bisa kaya loe ya konten keluarga sama prank...," sindir Deddy Corbuzier dalam caption unggahan potongan video konten prank yang dibuat Baim dan Paula.

Ditambahkan Deddy, apa yang dilakukan Baim Wong dengan membuat konten prank pelaporan KDRT jelas melukai perasaan masyarakat dan merendahkan institusi kepolisian.

"This is out of limit... I'm sorry.. Not funny and, ini jelas merendahkan polisi nya! Dan KDRT... Are you out of your mind?! Yes I didn't chat u personally... Coz this isn't personal," tambahnya.

Unggahan Deddy langsung direspons sejumlah artis yang ikut mengutuk tindakan Baim Wong dan Paula yang tega membuat konten prank tentang KDRT.

"KDRT BUKAN UNTUK BERCANDAAN APALAGI PRANK. Polisi di prank gimana nih @divisihumaspolri @poldametrojaya ?," tulis artis Sabrina Charunnisa.

"Kenapa sih? ini namanya temen ya? Masa musibah dijadiin bahan beginian," tambah Celine Evangelista yang merespon negatif konten Baim dan Paula.

"Lbh sakit sih Baim sama bininya dari pada gue sih om ...

