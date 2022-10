Kuningan City Mall Akan Gelar Jakarta Kulinary Edition

Jakarta, Beritasatu.com - Kuningan City Mall kembali menghadirkan program kuliner yang dikemas dalam Jakarta Kulinary Edition dengan mengusung tema Delicious Culinary.

Dihelat mulai tanggal 12 September hingga 6 November 2022, Kuningan City Mall mengajak dan mengundang seluruh pecinta kuliner untuk dapat menikmati beragam makanan dengan cita rasa yang autentik. Tidak hanya itu, ada beragam konten kejutan yang turut ditonjolkan dan kian menyempurnakan Jakarta Kulinary Edition kali ini.

Christopher Hardja selaku Center Director Kuningan City Mall menjelaskan bahwa Jakarta Kulinary Edition merupakan acara kuliner rutin yang ditunggu setiap tahunnya.

“Pada Jakarta Kulinary Edition tahun ini, kami mempersembahkan beragam pilihan program kuliner, di mana para pengunjung setia Kuningan City Mall akan dimanja dengan berbagai cita rasa terbaik khas Indonesia hingga Western. Tidak hanya itu, pada Jakarta Kulinary Edition kali ini, Kuningan City Mall juga mempersembahkan activity spesial edisi Halloween yang dapat dinikmati oleh pengunjung setia Kuningan City Mall,” ungkap Christopher, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Kamis (6/10/2022).

Dengan terselenggaranya Jakarta Kulinary Edition, Kuningan City Mall berharap dapat terus menjadi lokasi pilihan bagi para pengunjung untuk berkuliner di kawasan Jakarta. Kuningan City Mall akan terus menyajikan beragam pilihan kuliner melalui tenant-tenant-nya.

Berikut rangkaian keseruan program yang dapat dinikmati seluruh pengunjung:

FOODEALS, 12 September – 6 November

Pada event kuliner kali ini, Kuningan City Mall kembali menghadirkan program raffle dengan serangkaian hadiah yang menarik. Dengan berbelanja minimal transaksi Rp 500.000 di seluruh tenant Kuningan City Mall, dan berpeluang untuk mendapatkan hadiah utama berupa IPhone 13 Pro Max, Garmin Vivoactive 4 Watch, Nespresso Coffee Machine, hingga Voucher Kuningan City senilai total Rp 2 juta.

ALL YOU CAN TR’EAT’S, 19 September – 2 Oktober

Pengunjung setia Kuningan City Mall dapat berpatisipasi dalam program belanja dengan melakukan transaksi minimal Rp 100.000 di tenant F&B Kuningan City Mall dan akan mendapatkan langsung cashback voucher Kuningan City Mall sebesar Rp 50.000. Voucher ini dapat dibelanjakan kembali di tenant F&B Kuningan City Mall.

10 TO 10, 10 Oktober

Pada tanggal 10 di setiap bulan, pengunjung Kuningan City Mall akan disuguhkan dengan sajian menu lezat pilihan yang bisa dinikmati hanya dengan Rp 10.000. Tidak hanya itu, pengunjung yang melakukan transaksi minimal Rp 500.000 di tenant Kuningan City Mall, akan mendapatkan 10 poin K-Passport tambahan.

ROCKTOBER, 3 Oktober – 6 November

Kurang lengkap jika eksplorasi kuliner Anda tidak dilengkapi dengan inspirasi santapan pedas yang ada di Kuningan City Mall. Seluruh inspirasi tersebut terangkum melalui Instagram @mallkuningancity

Tidak ketinggalan, berikut rangkaian acara yang siap menemani dan melengkapi momen eksplorasi cita rasa Anda di Kuningan City Mall :

STREET FOOD FESTIVAL, 12 September – 25 September

Kuningan City Mall menghadirkan street food festival di Ground Floor yang menyuguhkan beragam kuliner cita rasa khas Indonesia, mulai dari Es Cendol dan Selendang Mayang, Es Sinar Garut, Asinan Betawi dan Rujak Juhi, Cuanki Mang Udin, Cwi Mie Malang by Mie Galau, hingga Nasi Uduk “Joss Food” dan Soto dan Sop Kambing H Oping.

INDONESIA CAT SHOW, 17 – 18 September

Merangkul para pecinta kucing, pada pertengahan bulan September, Kuningan City Mall bersama dengan Indonesian Cat Association akan menyelenggarakan Indonesia Cat Show, dan menawarkan beragam keseruan mulai dari kontes kucing, exhibition, hingga sharing session.

KYB PRODUCT LAUNCHING, 24 September

Sebagai project inisiatif berbahan dasar puntung rokok, Kuningan City Mall bekerja sama dengan ONX Studio dan Seketika Coffee, KickYourButt akan show-off koleksi produk kreasi yang berhasil mereka hasilkan dari puntung rokok di Kokoon Kuningan City Mall. Tidak hanya dari puntung rokok, KYB juga memiliki proyek olahan dari limbah sehari-hari lainnya.

SWEET DEALS, 26 September – 2 Oktober

Termasuk penggemar makanan manis? Kuningan City Mall akan memberikan berbagai rekomendasi menu kudapan manis dari tenant F&B yang dapat anda nikmati sepanjang hari, mulai dari Hokkaido Legend, Kedai Es Jadoel, Pocoyo, Pluffy Pancake, hingga Chacago dan Kopi Lain Hati.

#KCKUISINE RECOOK BY THE COOK, 26 September – 9 Oktober

Pada Jakarta Kulinary Edition kali ini akan dimeriahkan oleh keseruan memasak secara langsung yang dapat disaksikan di Instagram @mallkuningancity. Ada berbagai menu makanan dari tenant F&B Kuningan City Mall yang akan di re-cook oleh para chef ahli.

DJAKARTA COFFEE’S RUN, 1 Oktober

Kuningan City Mall menggelar ajang lari dalam rangka merayakan Hari Kopi Internasional. Start mulai pukul 6 pagi, ajang lari ini memiliki trek sepanjang 5K dan 10K, dengan titik awal dan titik akhir di Kuningan City Mall.

BURGERFEST, 29 Oktober

Seeking for new solid line-up of burger dengan beragam cita rasa yang autentik? Kali ini Kuningan City Mall menghadirkan acara epic yang diikuti oleh lebih dari 10 stand burger dan terangkum dalam BurgerFest. Diadakan di P6, BurgerFest kali ini juga akan dimeriahkan DJ live performance.

Berlangsung selama 2 bulan, untuk memeriahkan Jakarta Kulinary Edition pada tahun ini, Kuningan City Mall mempersembahkan Kuningan City Horror Night, dalam rangka meramaikan Halloween tahun ini dengan beberapa rangkaian activity di antaranya:

TT1320, 29 Oktober

Kuningan City Mall bersama dengan komunitas Sekepal Aspal mengajak para bikers, untuk melakukan downhill yang dilakukan dari rooftop Tanjakan 13 menuruni area ramp hingga menuju Ground Floor mulai pukul 8 pagi. Tidak hanya itu, para pengujung nantinya juga dapat berkeliling dengan di area P6 dengan menggunakan tricycle. OctoberFest dan FoodMarket juga akan turut dihadirkan guna memeriahkan dan menambah keseruan acara ini.

HALLOWEEN RIDE, 30 Oktober

Kuningan City Mall mengajak para bikers untuk menikmati keseruan Halloween ride bersama komunitas sepeda Brompton, JapsMonkey, pada tanggal 30 Oktober yang diselenggarakan di pedestrian Kuningan City Mall. Berlangsung dari pukul 6 pagi dengan titik awal dan akhir berada di Kuningan City Mall. Tidak hanya itu, para bikers juga akan menggunakan kostum bertema Halloween.

ZOMBIE RUN, 30 Oktober

Kuningan City Mall menggelar fun run menggunakan kostum bernuansa Halloween, dan berkolaborasi dengan komunitas SELARI. Pada fun run kali ini, runners akan diajak untuk berlari vertical ke Tanjakan 13, dan untuk menambah keseruan, pada fun run kali ini juga dapat diikuti oleh para pengunjung setia Kuningan City Mall.

TREATS AND TR’EAT’S, 29 – 30 Oktober

Perayaan Halloween di Kuningan City dirayakan dengan ragam keseruan, yakni rangkaian sport event sepeda dan lari terbaik di Jakarta. Keseruan tak hanya sampai di sana saja, Kuningan City Mall kembali mengajak customer untuk memanjakan lidah menikmati menu spesial hari Halloween yang lengkap dengan penawaran menarik diantaranya promo special price, buy 1 get 1, dan masih banyak lagi.

