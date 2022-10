Choco & Cheese Fest, Surganya Pencinta Cokelat dan Keju

Jakarta, Beritasatu.com - Produk terbuat dari cokelat dan keju diketahui memiliki cakupan nutrisi yang berguna bagi kesehatan tubuh. Terlebih, kedua bahan makanan tersebut, selalu digandrungi oleh orang-orang dari segala usia dan generasi.

Nah, bagi kalangan pencinta cokelat dan keju, akhir pekan ini menjadi saat yang paling tepat untuk memanjakan diri, dengan mendatangi Choco & Cheese Fest, di PIK Avenue, mulai 7 Oktober hingga 16 Oktober 2022.

Chocolatiers, vendor yang menyajikan cokelat, keju, dan menu produk lainnya yang menggunakan cokelat dan keju sebagai bahan utamanya akan hadir disini. Tidak hanya akan ada penjual makanan penutup (dessert) tetapi juga penjual gurih (savoury)yang mengandung produk keju.

Kehadiran Choco and Cheese Fest, tak lepas dari peran Revyta sebagai pemilik EO Jamboree. Ia mengaku terinspirasi dari

beberapa festival kuliner di New York, Amerika Serikat (AS).

Biasanya, festival kuliner digelar di salah satu distrik atau jalanan yang ramai di kota tersebut, di mana pengunjung bisa nongkrong, menikmati makanan dan membangun komunitas melalui makanan.

"Mereka biasanya membawa keunikan dan kreativitas dengan tema berbeda-beda untuk dipresentasikan kepada komunitasnya,” kata Revyta, dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Jumat (7/10/2022).

Menurut Revyta, festival cokelat dan keju yang digelar pihaknya tentunya digelar dengan beberapa penyesuaian, karena berada di Jakarta dan lokasinya berada di dalam mal dengan konsep lifestyle dan keluarga, sehingga perlu membawa tema yang cocok untuk pengunjung serta konsumen di PIK Avenue.

"Kami mengusung tema Choco & Cheese Fest. Kami memutuskan untuk membawa 2 bahan makanan, cokelat dan keju, yang terdengar biasa, tetapi memerankan peranan penting sebagai bahan yang tidak akan pernah membuat bosan para konsumen,” kata Revyta.

Menurut Revyta, cokelat dan keju selalu digandrungi oleh orang-orang dari segala

