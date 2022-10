Ini Alasan The Palace Central Park Usung Konsep Megastore

Jakarta, Beritasatu.com - Brand perhiasan The Palace Jeweler baru saja menggelar reopening untuk gerainya di Central Park Mall, Jakarta Barat, pada Jumat (7/10/2022).

Menurut GM The Palace Jelita Setifa, The Palace Central Park mengusung konsep megastore. Pemilihan konsep ini sebenarnya bukan tanpa alasan. The Palace ingin mengajak masyarakat untuk berbelanja perhiasan dengan nyaman tanpa takut dengan harga yang mahal. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa berbelanja perhiasan di mal itu mahal.

“Mindset orang masih menganggap bahwa belanja di mal itu sesuatu yang menakutkan, apalagi perhiasan,” ungkap Jelita kepada awak media.

Di The Palace, lanjut Jelita, masyarakat bisa menemukan perhiasan emas dan berlian dengan beragam model dan harga yang terjangkau, mulai dari Rp 888.000 saja. The Palace memiliki sekitar 2.500 pieces perhiasan dan kadar emasnya dapat dicek langsung di gerai dengan alat ukur Karatimeter. Sesuai dengan tagline: 'Therjangkau, Therlengkap, Therjamin.

"Jadi kalau suka perhiasan, tidak mungkin keluar dari The Palace tidak bawa jinjingan," ucap Jelita.

Menurut Jelita, The Palace Jeweler merupakan gerai terbesar The Palace di Indonesia. Dengan gerai yang begitu luas layaknya sebuah toko baju, pelanggan bisa nyaman berbelanja dan memilih model perhiasan sesuai selera.

Menariknya, gerai The Palace juga tidak memiliki pintu. Hal ini tentu berbeda dari biasanya di mana toko perhiasan umumnya menutup gerainya dengan pintu kaca. Jelita menambahkan ini juga menjadi salah satu upaya agar masyarakat tak lagi takut belanja perhiasan di mal.

"Our doors are always open," kata Jelita.

The Palace memiliki sekitar 2.500 pieces perhiasan yang terbagi menjadi berbagai koleksi. Salah satunya koleksi perhiasan Nusantara yang merupakan kolaborasi The Palace dengan maestro desainer Indonesia Samuel Wattimena. Ada juga koleksi Precious Stones yang memadukan berlian dengan batu mulia seperti safir, ruby, dan emerald (zamrud).

Cek Kadar Emas

Jelita menyarankan masyarakat untuk mengecek kadar emas terlebih dahulu saat memilih perhiasan. Sebagai informasi, sertifikasi SNI mengatur bahwa kadar emas untuk 18 karat adalah yang memiliki kandungan emas murni 75,40% sampai 78,19%. Untuk memudahkan masyarakat saat membeli emas, The Palace menghadirkan mesin alat ukur Karatimeter yang bisa mengecek kadar emas.

"Kadar tidak mempengaruhi warna (perhiasan, red), tetapi kandungan di dalamnya. Itu yang harus kita edukasi ke pelanggan," kata Jelita.

