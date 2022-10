Mocca Nostalgia AlbumMy Diary di Konser Synchronize 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Grup musik Mocca mengajak penonton bernostalgia lewat lagu-lagu dari "My Diary" untuk menyambut 20 tahun album tersebut di Synchronize Fest 2022, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (8/10/2022).

Dengan konsep bercerita, Mocca secara urut membawakan semua lagu dengan ditambahkan beberapa dongeng.

Lagu dimulai dengan "Once Upon a Time" dan dilanjutkan dengan "Secret Admirer". Di sela-sela bernyanyi, vokalis Mocca masih sempat untuk menyapa penonton yang berada di kanan dan kiri panggung.

Saat ada penonton yang membuat tanda cinta dengan kedua tangannya, Arina pun melakukan hal yang sama.

Cerita berlanjut melalui lagu "Twist Me Around", "What If...", "Me & My Boyfriend", "Telephone", "Dream" hingga "When The Moonlight Shines".

Sumber: ANTARA