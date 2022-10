Industri Kecantikan Potensial Jadi Lokomotif Industri Lain

Jakarta, Beritasatu.com - Industri kecantikan diharapkan dapat menjadi lokomotif untuk memacu industri lainnya. Ini karena ada banyak industri terkait yang ikut terdongkrak ketika industri kecantikan tumbuh.

“Kita bersyukur, Indonesia punya beauty culture. Ada banyak kegiatan yang mengharuskan perempuan tampil cantik. Karena itu, beauty industry sangat cocok tumbuh di Indonesia. Mudah-mudahan industri kosmetik menjadi lokomotif bisa menjadi pemacu industri lain,” kata CEO Wardah Cosmetics Salman Subakat saat menjadi pembicara pada sesi bertema Future of Retail in the Beauty Industry di BNI Investor Daily Summit 2022, di JCC, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Salman menjabarkan sejumlah industri yang ikut tumbuh saat industri kecantikan maju. “Industri pengolahan bahan baku, hingga kemasan ikut tumbuh,” papar putra pendiri Wardah Cosmetics, Nurhayati Subakat itu.

Karena itu, tegas Salman, industri kecantikan di Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh seiring bermunculannya brand kecantikan lokal.

"Karena itu saya harap kita kembangkan sendiri produk lokal. Mimpinya, Indonesia itu seperti Jepang dan Korea, produk lokalnya nomor satu. Meskipun kita tidak anti-investasi,” harap Salman.

CEO dan Co Founder Sociolla John Marco Rasjid mengungkapkan, saat ini brand kosmetik lokal sudah sangat dipercaya konsumen.

"Sejak tiga tahun belakangan ini, terutama saat pandemi, antusias masyarakat terhadap brand kosmetik lokal terus meningkat di Sociolla,” ungkap John.

John mengungkapkan, hal ini tak lepas dari dukungan Sociolla terhadap produk lokal. “Sociolla sangat mendukung produk kosmetik lokal dengan menggelar kampanye bangga produk lokal, menempatkan display yang bagus untuk produk lokal, hingga menggelar promo dan diskon," tandas John.

Sumber: Investor Daily