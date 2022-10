Industri Kecantikan Tumbuh Pesat Berkat Platform Digital

Jakarta, Beritasatu.com - Industri kecantikan di Indonesia tumbuh pesat berkat platform digital. Berkat platform digital, produk kosmetik mampu memperluas pasar hingga pelosok dan mancanegara.

“Rumusnya semua produk akan go digital. Tapi kita enggak menyangka bisa secepat ini dipicu pandemi Covid-19 sehingga kita harus siap dengan berbagai skenario. Yang tadinya jualan di mal, kini juga berjualan secara online,” kata CEO Wardah Cosmetics Salman Subakat saat menjadi pembicara pada sesi bertema Future of Retail in the Beauty Industry di acara BNI Investor Daily Summit 2022, di JCC, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Sebelumnya, kata Salman, sebuah brand kosmetik, termasuk Wardah, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun brand.

"Dulu kita membangun brand itu lama banget. Sebelumnya orang belum terbiasa belanja dengan e-wallet. Eh kini terbiasa belanja online dengan e-wallet. Wardah pun saat ini 70% penjualan offline dan 30% online menggunakan platform digital,” cerita Salman.

Hal senada diungkapkan Co-founder Esqa Cosmetics Kezia Trihatmanto. “Penjualan Esqa 90% online dan selain di Indonesia, produk Esqa juga ada di pasar Vietnam, Singapura, dan Malaysia melalui website Esqa,” kata Kezia yang di Indonesia bekerja sama dengan marketplace, seperti Sociolla, Tokopedia, Lazada, Blibli, Zalora, dan Beautyhaul.

Platform digital bakal mendongkrak pertumbuhan industri kecantikan sudah diprediksi CEO Sociolla John Marco Rasjid jauh sebelum pandemi Covid-19.

“Pada 2014 saat saya masih bekerja di industri perbankan, saya melihat pasti akan terjadi revolusi digital. Saya suka personal care dan saya lihat belum ada platform untuk penjualan personal care yang terpercaya. Tahun itu juga akhirnya saya membuat Sociolla untuk produk kosmetik,” cerita John.

“Saya temui banyak owner brand kosmetik, termasuk Pak Salman di Wardah. Saya bilang bahwa online channel ini nanti akan besar dengan keunggulan bisa menjangkau ke mana-mana,” ujar John yang kini menaungi 400 brand kosmetik di Sociolla.

Platform digital ini juga mendorong tumbuhnya brand-brand kosmetik baru. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 mengungkapkan, industri kecantikan yang mencakup sektor industri farmasi, kimia, dan obat tradisional mengalami pertumbuhan hingga 9,61%.

BPOM juga mencatat, industri kosmetik mengalami kenaikan jumlah perusahaan hingga 20,6%. Sepanjang 2021 hingga Juli 2022, industri kosmetik mengalami pertambahan dari 819 menjadi 913. Peningkatan industri kosmetik tersebut didominasi oleh UKM, yakni sebesar 83%.

Sumber: Investor Daily