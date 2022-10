Dunia Kreatif Ekonomi Digital Melahirkan Banyak Peluang

Jakarta, Beritasatu.com - Penetrasi internet yang begitu tinggi melahirkan banyak peluang, salah satunya di sektor kreatif dalam ekonomi digital. Secara bisnis, sektor ini masih sangat menjanjikan untuk terus dikembangkan di Indonesia. Namun, dalam mengasah kreativitas di dunia digital tetap membutuhkan kecakapan keamanan digital.

Demikian kesimpulan dalam webinar bertema “Ayo Pacu Kreativitas di Era Digital” yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

Berdasarkan data We are Social Hootsuite per Januari 2022, pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 204,7 juta orang atau setara 73,7% dari populasi Indonesia. Pengguna media sosial di Indonesia tercatat sebanyak 191 juta orang. Penduduk Indonesia menggunakan gawai rata-rata 8 jam per hari. Bahkan, untuk rentang usia 16-25 tahun, mereka menggunakan gawai hingga 9 jam lamanya dalam sehari.

Jawara Internet Sehat dan Fasilitator Forum Anak Daerah Kalimantan Selatan, Azmi Irfala mengungkapkan Kemenparekraf mencatat subsektor ekonomi kreatif menyumbang Rp 1.153,4 triliun atau 7,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

