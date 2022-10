Sejak 2015, Manoj Siapkan MD Entertainment Melek Digital

Jakarta, Beritasatu.com - CEO sekaligus produser film MD Entertainment, Manoj Punjabi mengaku sudah mempersiapkan perusahaannya untuk bisa melek digital sejak tahun 2015 lalu. Hal itu diungkapkan Manoj saat berbicara dalam diskusi di Event BNI Investor Daily Summit 2022 dengan tema 'Business Heroes or Hype Master? What's Next in Business Of Content and Entertainment' yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta, Rabu (12/10/2022) sore.

"MD Entertainment sudah mempersiapkan masuk ke era digital sejak tahun 2015 lalu, kami sudah mempersiapkan segala infrastruktur dan semua sumber daya manusianya sudah juga kita siapkan karena kami sudah melihat bahwa di era saat ini semua industri sudah masuk dalam era digital. Orang sudah tidak lagi melihat bioskop sebagai salah satu tempat untuk menonton tapi ada pula platform di aplikasi Over The Top (OTT) yang juga bisa digunakan masyarakat untuk menonton," ungkap Manoj.

Diterangkan Manoj, meski saat ini eranya sudah masuk dalam era digital, namun dirinya masih merasakan bahwa dalam membesarkan perusahaannya yang bergerak dibidang perfilman butuh kekuatan cerita film selain konten yang dibuatnya.

"Untuk kami sebagai perusahaan perfilman, kekuatan cerita dalam film menjadi hal yang paling mutlak perlu disamping kita membuat konten. Karena biar bagaimanapun ini bakal jadi jualan kita mau dia lihat film nya di bioskop maupun di Ott," tambahnya.

Manoj sendiri mengakui tantangan masuk ke dunia digital memang menjadi hal yang paling diwaspadainya, namun pelan-pelan, Manoj mulai bisa menemukan bagaimana cara mereka untuk bisa masuk ke dunia digital.

"Jujur awal-awal kami cukup kesulitan beradaptasi dengan cepatnya perkembangan di dunia digital. Namun demikian kembali lagi hal yang paling susah bagi kami adalah bagaimana kami membuat konten dan meng-create sebuah cerita agar cerita itu bisa menarik dan bisa ditonton oleh masyarakat. Karena bagi kami blueprintutamanya adalah cerita dan yang terpenting kita saat ini juga harus menggunakan semua saluran media sosial mulai dari Youtube, Facebook, Instagram, Telegram, Tiktok dan semuanya," terangnya.

