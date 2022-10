Blogger Diminta Edukasi Masyarakat Lewat Konten Positif dan Berkualitas

Jakarta, Beritasatu.com – Para blogger diminta mengedukasi masyarakat dengan menghadirkan konten berkualitas seiring berkembangnya teknologi. Hal ini mengingat perkembangan blog berita semakin massif yang mudah sekali ditemui di sejumlah media sosial.

Vice President Marketing Management PT Telkom Indonesia E Kurniawan mengatakan para blogger turut berkontribusi dalam menyebarkan informasi positif dan inspiratif kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga setiap konten yang dihasilkan mampu memberikan manfaat dan memotivasi masyarakat untuk menghadirkan ide-ide kreatif agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.

Salah satu upaya Telkom mendorong blogger menghadirkan konten positif adalah dengan menghadirkan program “Just on IndiHome“.

"Proses ini yang bisa kita ciptakan Empowering Society. Harapan saya bukan IndiHome saja yang inisiatif, tetapi teman-teman menyebarkan dari Sabang sampai Merauke. IndiHome menjembatani, teman-teman berkesempatan exploring society, kalau teknologi maju tapi kita tidak update, bakal tergilas badai," jelas Kurniawan dalam keterangannya yang dikutip Beritasatu.com pada Kamis (13/10/2022).

Tak hanya itu, upaya lain dilakukan oleh IndiHome untuk membantu para blogger yakni dengan mengadakan Blog Competition 2022. Ajang yang diselenggarakan sejak 17 Juni 2022 sampai 17 Juli 2022 tersebut, berhadiah total Rp 170 juta.

Adapun tema yang dihadirkan dalam acara tersebut beragam, mulai dari internet dan teknologi (ICT), gamer and esport, lifestyle, pendidikan, creative and culture, parenting, tourism and hospitality ekonomi dan bisnis, kesehatan, dan profesi.

Pengumuman pemenang dilaksanakan pada malam inagurasi secara offline dan online pada

Sumber: BeritaSatu.com