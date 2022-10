Juara di Ajang Musik Internasional, Eki Tebar Pesona ke Pecinta Musik Tanah Air

Jakarta, Beritasatu.com - Musisi berbakat Cahayadi Kam atau yang akrab disapa Eki mampu membius ratusan penonton yang hadir dalam live music busking performance event yang diselenggarakannya di venue Pos Bloc, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat belum lama ini.

Pasalnya, dalam event ini, Eki yang menjadi juara pertama di event All Together Now Italia Tahun 2020 itu memberikan penampilan terbaiknya dibantu Ubeatz Beyond Entertainment (Ubeatz) dan Baretone Professional Audio System (Baretone).

"Saya tidak pernah menyangka, kemampuan saya mampu menghipnotis penonton yang hadir, apalagi setelah mereka tahu saya menjadi jawara di ajang All Together Now Italia. Lewat event ini saya juga ingin mengenalkan diri saya bagi masyarakat Indonesia dan semoga bisa menjadi inspirasi buat anak muda yang ingin berkarier di dunia musik," ungkap Eki.

Eki sendiri mengaku tak pernah menyangka dirinya bisa menjadi musisi yang bisa menjuarai ajang internasional, terlebih dirinya dulu hanya menjadi seorang pengamen.

"Saya dulu kecil sering ngamen di bis, direstoran-restoran. Untungnya saat itu aku bertemu dengan salah seorang pelatih vokal yang mau mengajari aku sehingga bisa jadi seperti sekarang. Dengan apa yang kumiliki ini aku juga ingin memberikan pelajaran bagi mereka bahwa dunia musik adalah dunia yang luas dan perlu talenta kuat untuk bisa bersaing di sini," lanjutnya.

Diakui Eki, kini dirinya sendiri tengah bersaing di ajang The Voice Romania yang diharapkannya akan bisa menjadi jalan untuk karirnya di industri musik Tanah Air dan dunia.

"Kalau ditanya tentang keinginan, aku ingin sekali berkolaborasi dengan banyak musisi di Indonesia seperti Lyodra, Deden Gonzales, Anggun dan Sandhy Sondoro. Hal itu yang membuatku kini terpacu untuk bisa mewujudkan mimpiku ini," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com