Komunitas Berkebaya Gencarkan Kebaya Goes to UNESCO

Jakarta, Beritasatu.com – Yayasan Sekar Ayu Jiwanta menyelenggarakan silaturahmi dalam rangka Peringatan Hari Batik dan mendukung Kebaya Goes to UNESCO, Jumat (14/10/2022) di Jakarta. Acara itu didukung penuh Komunitas Berkebaya yang terus menggencarkan Kebaya Goes to UNESCO.

Ketua penyelenggara Camelia Fena mengatakan, tujuan dari acara ini adalah mengajak para komunitas perempuan untuk berbudaya berkebaya sehari-hari, dengan harapan mendukung nominasi Kebaya Warisan Budaya Takbenda (WBTb), single nomination.

Selain itu, acara ini turut mendukung penetapan Hari Kebaya Nasional, membantu para pengusaha UMKM, dan merayakan Hari Batik Nasional.

Perwakilan Komunitas Berkebaya, Miranti Serad, mengatakan, acara tersebut untuk memperkuat budaya berkebaya dengan segala kearifan lokal agar menjadi busana sehari-hari yang melekat dengan kehidupan.

Hadir dalam kesempatan itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Putri Kus Wisnuwardhani, Ketua Umum IIPG Yanti Airlangga, Anggota DPR Tuti Nusandari Roosdiono, dan puluhan komunitas pegiat kebaya.

Dalam kesempatan tersebut, digelar pula fashion show dengan narasi Jejak Kebaya dan Kain Batik Nusantara. Selain itu, fashion show kebaya tersebut juga mendapat dukungan dari Poise Clinic.

