Hogwarts Berduka, Pemeran Hagrid di Film Harry Potter Tutup Usia

London, Beritasatu.com – Sekolah sihir Hogwarts tengah berduka, setelah aktor veteran asal Skotlandia Robbie Coltrane pemeran Hagrid di film Harry Potter tutup usia di 72 tahun. Demikian laporan dari agensinya WME pada Jumat (14/10/2022).

Robbie Coltrane yang juga bekerja di serial TV Cracker menjadi terkenal di seluruh dunia berkat perannya sebagai Hagrid pelindung Harry Potter yang diangkat dari buku karangan JK Rowling.

Robbie Coltrane wafat saat dirawat di sebuah rumah sakit di Skotlandia.

Anthony Robert McMillan, nama aslinya, lahir pada 30 Maret 1950 di Glasgow, Skotlandia, dan setelah lulus dari Glasgow School of Art, ia melanjutkan studinya di Moray House College of Education di Edinburgh.

Dia kemudian beralih ke komedi di klub Edinburgh, di mana dia mengubah namanya untuk menghormati legenda musisi jazz John Coltrane.

Karakter perannya yang paling menonjol sebelum film Harry Potter adalah Edward "Fitz" Fitzgerald, seorang psikolog kriminal anti-sosial dalam serial Jimmy McGovern "Cracker", yang ditayangkan dari tahun 1993 hingga 2006.

Coltrane memenangkan BAFTA untuk penampilan itu, dan ini membawanya ke dua film James Bond, memerankan Valentin Zukovsky di Goldeneye dan The World is Not Enough. Dia kemudian dipilih untuk memerankan Hagrid karakter raksasa di Harry Potter pada tahun 2001.

