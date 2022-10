The International DOTA 2, Turnamen E-Sports Terbesar di Dunia Digelar Hari Ini

Singapura, Beritasatu.com - Kejuaraan e-sports terbesar di dunia akan digelar di Singapore Indoor Stadium, hari ini (15/10/2022). Sebanyak 20 tim profesional game multiplayer online battle arena (MOBA) DOTA 2 akan memperebutkan hadiah US$ 16 juta dolar (Rp 247 miliar) dalam Turnamen The International (TI) DOTA 2 yang ke-11 di Singapura.

Tim-tim terbaik di seluruh dunia akan bersaing memperebutkan Aegis of Champions. Mereka terbagi dalam dua grup, yaitu: Group A yang diisi oleh BetBoom, Boom, Evil Geniuses, Gaimin Gladiators, Hokori, PSG.LGD, OG, Royal Never Give Up, Soniqs, Team Liquid.

Sedangkan di Group B: Team Aster, Beastcoast, Entity, Fnatic, Team Secret, Team Spirit, Talon, TSM FTX, Tundra, Thunder Awaken.

Babak penyisihan grup akan dimulai hari ini hingga 18 Oktober 2022, ...

Sumber: BeritaSatu.com