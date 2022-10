Pesona Alam Indonesia yang Cocok Dikunjungi saat Honeymoon

Jakarta, Beritasatu.com - Anda baru saja menikah dan kini sedang mencari tempat yang pas untuk honeymoon atau berbulan madu. Bicara soal honeymoon, biasanya yang langsung terbesit di pikiran adalah jalan-jalan ke luar negeri. Tapi, eits, berbulan madu di Indonesia tidak kalah menarik. Apalagi, Indonesia dikaruniai dengan pesona alam yang sayang untuk dilewatkan.

Dengan lanskap yang begitu menawan bagaikan perhiasan berlian, jalan-jalan menikmati alam nusantara bisa menjadi honeymoon yang tak terlupakan. Apa saja tempat wisata alam yang pas untuk berbulan madu? Simak daftarnya berikut ini.

Jalan ke Puncak Pulau Padar

Pulau Padar berada di kawasan Taman Nasional Komodo dengan luas sekitar 40.278 hektare. Pulau ini merupakan ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo. Anda bisa naik kapal feri dari Labuan Bajo untuk ke Pulau Padar. Perjalanannya akan memakan waktu sekitar 3 jam, tetapi bisa sembari menikmati pemandangan lautan biru.

Setibanya di Pulau Padar, Anda dan pasangan bisa menikmati lanskap perbukitan yang dibalut dengan rumput savana. Dilansir dari situs Info Publik, untuk mencapai puncak, dibutuhkan waktu berjalan kaki sekitar 30 menit sampai 1 jam, tergantung kondisi stamina masing-masing. Perjalanan menuju puncak tentu akan menjadikan honeymoon sebagai momen yang akan diingat sepanjang masa.

Nikmati Sunrise di Gunung Bromo

Destinasi wisata satu ini pastinya sudah tidak lagi asing di kalangan travelers. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan merupakan salah satu gunung merapi aktif di Jawa Timur. Biasanya, para wisatawan mengincar momen sunrise saat mendaki Gunung Bromo. Bayangkan saja, menyaksikan matahari yang perlahan menyinari alam sekitar dengan sosok pujaan hati di samping kita. Romantis sekali, bukan?

Salah satu spot sunrise terbaik di Gunung Bromo adalah Bukit Cinta atau Love Hill. Dari namanya saja, sudah bisa ditebak kalau spot ini romantis dan cocok untuk berbulan madu. Dilansir dari bromo.my.id, Bukit Cinta memiliki ketinggian pada 2.680 meter di atas permukaan laut. Bukit Cinta terletak di lereng gunung Pananjakan dan sejajar dengan spot sunrise lainnya di Puncak Pananjakan.

Pink Beach yang Tak Terlupakan

Konon katanya merah muda atau warna pink melambangkan cinta. Bagaimana jika menghabiskan waktu dengan orang tercinta di pantai berpasir merah muda? Salah satu tempat wisata yang sayang dilewatkan saat berada di Taman Nasional Komodo, NTT, adalah Pink Beach.

Dilansir dari situs Indonesia Travel, Pink Beach atau Pantai Merah adalah salah satu dari tujuh pantai merah muda di dunia. Penyebab warna merah muda pada pantai ini diakibatkan oleh hewan mikroskopis bernama foraminifera atau foram yang menghasilkan pigmen berwarna merah pada terumbu karang. Serpihan-serpihan koral merah ini kemudian menyatu dengan pasir putih, sehingga menghasilkan warna merah muda yang bisa dilihat sepanjang garis pantai.

Foto-foto di Pantai Kelingking

Kalau Anda dan pasangan mencari view pantai, cobalah tengok Pantai Kelingking di Nusa Penida. Jika dilihat dari atas, bentuk pantai ini menyerupai jari kelingking. Sambil dikelilingi lautan biru, Anda dan pasangan bisa menghirup udara pantai dan menikmati sinar matahari.

Tahukah Anda? Money.co.uk menobatkan Pantai Kelingking sebagai pantai terindah di dunia. Saking instragrammable-nya, Money.co.uk mencatat ada 338,193 foto Pantai Kelingking dan jumlahnya masih bertambah. Jadi kalau ke Pantai Kelingking, jangan lupa foto romantis bersama pasangan, ya!

Buat Honeymoon Semakin Spesial

Honeymoon adalah momen spesial yang akan diingat sepanjang masa. Kenapa tidak membuat honeymoon menjadi lebih spesial dengan memberikan kejutan hadiah ke pasangan? Agar semakin berkesan, cobalah kejutkan pasangan dengan ide hadiah berbeda. Misalnya, perhiasan berlian yang bertatahkan precious stone atau batu permata.

Sebagaimana diketahui, batu permata itu beragam: ada safir, rubi, hingga zamrud. Bayangkan, kalau menerima cincin berlian dihiasi batu safir yang biru sambil dikelilingi bentangan lautan biru. Atau, mungkin anting berlian wanita bertatahkan ruby yang mengingatkan pasangan akan momen matahari terbit di Gunung Bromo. Pasti bagi pasanganmu, ini akan menjadi honeymoon yang tak terlupakan.

Bagimu yang sedang mencari inspirasi hadiah kejutan saat honeymoon, brand perhiasan Central Mega Kencana (CMK) yang menaungi #ThePalaceJeweler menghadirkan Precious Stone Festival.

Di kampanye ini, CMK lewat The Palace memperkenalkan kembali koleksi perhiasan berliannya yang dihiasi #PreciousStone emerald, ruby, dan sapphire. Di antaranya koleksi Elba yang terinspirasi dari desain classic solitaire yang berarti kesetiaan.

Untuk koleksi Elba, ada ladies ring, earrings, pendant, serta bangle atau gelang berlian unik yang bisa dipilih untuk diberi ke pasangan saat honeymoon. Koleksi Elba berhiaskan batu safir atau ruby. Tahukah Anda, kalau batu safir melambangkan kesetiaan? Tak kalah romantis, warna merah merona pada ruby juga melambangkan cinta yang membara. Sehingga, cocok untuk diberikan sebagai hadiah untuk pasangan saat honeymoon.

Selain Precious Stone Festival, The Palace sebagai #NationalJeweler menghadirkan banyak pilihan perhiasan berlian dengan berbagai model. Anda juga tidak perlu khawatir karena perhiasan The Palace terjangkau dan berkualitas. Sesuai dengan tagline-nya 3T: #Therlengkap, #Therjamin, #Therjangkau.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi The Palace Jeweler dengan klik tautan berikut ini. Jangan lupa untuk kunjungi Instagram The Palace @thepalace_id dan TikTok @thepalacejeweler. Jadikan honeymoon Anda momen yang tak terlupakan dengan perhiasan The Palace!

Sumber: BeritaSatu.com