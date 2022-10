Perbaiki Kualitas Udara dalam Ruangan dengan Teknologi NCCO

Jakarta, Beritasatu.com - Kualitas udara dalam ruangan karena polusi bisa diperbaiki dengan mengurai polutan di dalam udara melalui teknologi NCCO atau Nano Confined Catalytic Oxidation. Berdasarkan data yang dikutip dari Data Environtmental Protection Agency (EPA) menyebutkan bahwa 40 persen waktu dalam sehari dihabiskan dalam ruangan yakni rumah, kantor, sekolah, kendaraan, supermarket, cafe atau restoran.

Beberapa penelitian juga membuktikan, kualitas udara dalam ruang yang dihirup tidak sepenuhnya terbebas dari kontaminasi dan polutan seperti bakteri, virus, debu bahkan paparan kimia lainnya.

"Oleh karenanya, kita perlu memahami bagaimana bahaya, penyebabnya serta solusi memperbaiki kualitas udara dalam ruangan yang baik bagi kesehatan," ujar Dirut PT RHT Teknologi Indonesia, Sianty Devi di sela-sela Seminar & Product Knowledge bertajuk 'NCCO Technology, The Most Innovative and Suistainable Technology Solution for Purifiying Indoor Air Polutants Today' di Jakarta, Selasa (18/10/2022).

BACA JUGA

Jaga Kualitas Udara, KLHK Ajak Masyarakat Bersepeda

Dalam seminar ini juga hadir narasumber Dr. Agus Sudaryanto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Anton Purnomo Ph.D dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Senior Consultant International, Keith Jones.

Baca selanjutnya

Dalam paparannya, Agus Sudaryanto menyebut, polusi sebagai salah satu penyumbang kematian, ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com