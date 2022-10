UBS Gold Gandeng Cinta Laura dan Desainer Blackpink Masuki Industri Film Hollywood

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Cinta Laura dan desainer girlband K-Pop Blackpink, Diana M Putri digandeng UBS Gold untuk bisa membawa produk perhiasan kenamaan Indonesia ini masuk ke industri film Holywood, Amerika.

Baik Cinta Laura dan Diana digandeng lewat kampanye Iam24k yang bertujuan untuk mengingatkan setiap orang bahwa diri mereka autentik, unik dan berharga layaknya emas murni 24 karat.

"Untuk bisa menembus industri perfilman Hollywood, kami dari UBS Gold menggandeng Cinta Laura Kiehl dengan memperkenalkan 'The New face of #iam24k'. Cinta Laura kita ajak karena dia merupakan artis Indonesia yang punya nama di industri perfilman internasional sehingga kami mengangkatnya sebagai brand ambassador UBS Gold," ungkap Michael Yahya selaku Creative Director UBS Gold dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/10/2022).

Sedangkan untuk, Diana M Putri ini menjadi kolaborasi kedua UBS Gold dengan desainer Blackpink tersebut. Sebelumnya UBS Gold menggandeng Diana saat peragaan Los Angeles Fashion Show tahun 2021 lalu dan di ajang Los Angeles Fashion Week 2022 dengan tema The Siren Song S/S 23 yang telah berlangsung 15 September 2022 lalu yang kemudian mendapat dukungan dari pecinta fashion dan perhiasan dunia.

"Koleksi UBS Gold kali ini kami tampil lebih berani dengan membawa desain perhiasan emas seperti beragam rantai, anting-anting mewah dan kalung serta ikat pinggang yang edgy. Lewat kolaborasi ini, UBS Gold berharap koleksi kali ini akan membawa kesan versatile, yang bisa digunakan untuk acara besar seperti Oscar, casual night out atau sesuai tema kali ini, under the sea," lanjutnya.

Sementara itu, Diana M Putri mmengatakan karakter tema yang unik dan otentik menjadi pesan yang juga ingin disampaikan melalui kolaborasi ini.

"Seringkali kita mengasosiasikan standar kecantikan wanita dengan bagaimana seharusnya wanita itu tampil. Kali ini, UBS Gold dan Diana Couture ingin break the rules melalui koleksi yang ditampilkan pada The Siren’s Song S/S 23 Los Angeles Fashion Week telah memukau publik internasional khususnya di Amerika dan Hollywood. Diana Couture stay true dengan brand identity yang mengangkat tema wanita yang tangguh, elegant dan unik dengan menghadirkan gaun korset elegan, Catsuit tipis bertahtakan Swarovski, Bodysuit berwarna merah dan tulle," tandasnya.

