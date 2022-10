Ari Lasso Curhat Ditinggal Pesawat Batik Air di Singapura

Jakarta, Beritasatu.com - Ari Lasso mendapat tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak maskapai Batik Air saat tengah berada di Bandara Changi, Singapura, dan bermaksud ingin kembali ke Indonesia. Hal itu diungkapkan Ari Lasso dalam akun instagram pribadinya @Ari_Lasso yang diunggah Rabu (19/10/2022).

“Halo teman-teman di Batik Air dari Lion Group. Saya ditinggal pesawat Anda di Singapura padahal saya beli tiket pulang pergi. Ini pesawat saya 17.35 waktu Singapura nomor penerbangan ID 7150, tetapi kemudian saya dapat Whatsapp pagi hari bahwa pesawat saya diubah menjadi jam 19.35 waktu Singapura,” ucap Ari Lasso dalam unggahannya.

“Ketika saya di depan gate, tiba-tiba katanya diubah gate-nya menjadi 21 atau berapa gitu, pokoknya diubah. Ketika saya masuk saya dibilang ‘This is not your flight’. Saat saya pindah ke gate asalnya, tiba-tiba dibilang ‘Your flight is your ready flight jam 17.35’,” imbuhnya.

Hal itu tentu membuat Ari Lasso kesal dan merasa rugi jutaan rupiah, karena harus membeli tiket lagi untuk kepulangannya ke Tanah Air.

“Buat teman-teman di Batik Air, di Lion Air Group mohon perhatiannya, mohon bantuannya. Saya hanya rakyat kecil biasa saja, tetapi sekarang saya rugi besar harus beli lagi tiga buah tiket, saya harus beli hotel lagi yang terpenting saya besok harus ke Surabaya untuk manggung,” kata Ari Lasso.

Ari juga dalam kesempatan itu berharap Batik Air memperbaiki kinerja. “Saya berharap Batik Air memperbaiki kinerjanya. Ini bentuk support saya, karena ini sebuah kritikan fair buat saya, karena ini terjadi kepada saya. Saya orang yang tidak pernah telat pesawat seumur hidup. Terima kasih,” tegas Ari.

Sementara itu, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro mengaku akan menindaklanjuti unggahan mantan vokalis Dewa 19 yang ketinggalan pesawat di Singapura itu.

“Mengenai hal tersebut, saya akan cek terlebih dahulu. Terima kasih,” tandas Danang merespons peristiwa yang dialami Ari Lasso.

