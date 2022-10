Sempat Tertinggal Pesawat, Ari Lasso Lega Tiketnya Diganti

Jakarta, Beritasatu.com - Kejadian kurang mengenakan yang dialami oleh penyanyi Ari Lasso di bandara Changi, Singapura, saat ingin kembali ke Indonesia menggunakan pesawat Batik Air langsung direspons cepat oleh pihak Batik Air. Diketahui tiket milik Ari Lasso dan krunya kini telah diganti, sehingga mereka dapat pulang ke Tanah Air dengan aman.

"Halo teman-teman Batik Air terima kasih atas reaksinya, saya melewati beberapa teman di institusi negara ini, terima kasih tiketnya sudah diganti, ya, sekarang pesawatnya jam 9, kita sudah di bandara jam 7, sudah di sekitar gate, trauma akan kejadian kemarin. Tapi kayaknya ada beberapa hal yang harus kita bicarakan agar menjadi perbaikan oleh Batik Air," ucap Ari Lasso dalam unggahan di instagram pribadinya @ari_lasso, Kamis, (20/10/2022).

Dalam unggahan selanjutnya, Ari juga tampak kaget, lantaran dirinya masih belum diizinkan masuk gate oleh otoritas di Bandara Changi, karena dianggap datang terlalu cepat. Hal tersebut sempat membuat Ari Lasso kembali merasa cemas, akibat trauma dengan kejadian yang menimpanya kemarin.

"Halo teman-teman Batik Air, saya sudah di depan gate A17, ya, ditolak masuk karena katanya terlalu cepat, dan keluar dulu dari sini. Kita jadi bingung datang cepat salah, tetap saja salah, gimana dong, nih, nanti telat lagi kita," terang Ari Lasso.

Namun, setelah melakukan perjuangan panjang, Ari Lasso dan krunya akhirnya bisa terbang ke Indonesia. Dalam unggahannya, Ari Lasso juga mengklarifikasi, bahwa ia tak bermaksud mencari sensasi lewat unggahannya seputar Batik Air sejak kemarin.

"Puji Tuhan, saya sekarang sudah berjalan menuju pesawat, terima kasih untuk perhatiannya dari Batik Air dan beberapa teman di institusi negara yang sudah bantu saya. Jujur saya bukan tipe orang yang suka mengambil kesempatan dan memanfaatkan hal-hal begini untuk mencari uang. Jadi, tanggung jawab seperlunya sudah cukup buat saya. Saya juga bukan tipe orang yang suka mencari sensasi, saya sudah diganti tiket, hotel belum it's fine for me," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ari Lasso sempat curhat melalui akun media sosial Instagram-nya pada Rabu, (19/10/2022) malam, lantaran ditinggal pesawat Batik Air, saat ia hendak pulang ke Indonesia dari Singapura.

Dalam curhatnya itu, Ari Lasso merasa dipermainkan oleh pihak Batik Air. Ini karena beberapa jam sebelumnya, Ari Lasso mendapatkan informasi melalui pesan singkat dari pihak Batik Air, yang mengatakan adanya pengunduran jadwal keberangkatan pesawatnya.

Meski begitu Ari Lasso tetap berupaya datang tepat waktu, namun dirinya malah ditinggal pesawat karena perubahan jadwal yang tidak diinformasikan lebih lanjut. Akibatnya, Ari Lasso harus kembali menginap di hotel, karena tidak bisa kembali ke Indonesia.

