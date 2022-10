Revenge Dress, Cara Putri Diana Balas Dendam ke Raja Charles

Jakarta, Beritasatu.com - Meski sudah hampir dua dekade berlalu sejak kematiannya, Putri Diana masih menjadi sosok yang terus dibicarakan. Semasa hidupnya, mendiang Putri Diana kerap mencuri perhatian karena fashion style-nya yang hingga saat ini tetap iconic. Tetapi salah satu fashion moment Putri Wales satu ini adalah saat ia mengenakan revenge dress untuk “membalas dendam” kepada Raja Charles III yang berselingkuh dengan Camilla Parker-Bowle.

Pada 1992, Diana dan Charles memutuskan untuk berpisah. Dua tahun kemudian, tepatnya pada Juni 1994, Diana menghadiri acara gala di Serpentine Gallery, London. Ia terlihat mengenakan off-shoulder dress dengan hemline asimetris berwarna hitam. Ia juga melengkapi revenge dress ini dengan choker gabungan mutiara berlian, mutiara, serta batu safir oval.

Dilansir dari People, memang tidak lazim bagi seorang anggota keluarga kerajaan yang biasanya tertutup untuk mengenakan pakaian yang terbuka. Tapi, ini bukan satu-satunya alasan kenapa Putri Diana ramai dibicarakan pada saat itu. Di hari yang sama, Raja Charles III mengumumkan kepada publik kalau ia memiliki hubungan di luar nikah. Karenanya, gaun ini dinamakan “revenge dress” atau gaun balas dendam.

Gaun hitam iconic ini merupakan buatan desainer Christina Stambolian. Putri Diana sebenarnya membeli gaun ini pada 1991 silam. Tetapi karena terlalu terbuka, gaun ini terpaksa hanya bisa tersimpan di lemari semasa masih bersama Charles. Awalnya, Diana sebenarnya berencana mengenakan gaun desain Valentino. Puteri Wales ini kemudian berubah pikiran di menit-menit terakhir usai gaun Valentino-nya bocor ke awak media.

Choker yang Dimodifikasi

Agar tampil lebih memesona saat mengenakan dress, perhiasan berlian wanita memang menjadi beauty statement yang wajib. Begitu halnya dengan Putri Diana saat ia mengenakan revenge dress. Diana melengkapi revenge look-nya dengan choker gabungan mutiara, berlian, batu safir oval.

Dilansir dari Express, kalung ini awalnya merupakan sebuah brooch pemberian Ibu Suri Elizabeth atau nenek dari Raja Charles III. Brooch safir ini sebenarnya milik Ratu Mary. Diana memodifikasi brooch berlian-safir ini menjadi centerpiece dari kalungnya. Hingga saat ini, kalung ini menjadi salah satu statement piece Putri Diana yang paling ikonik.

Fenomena Revenge Dress

Belasan tahun sudah berlalu, tetapi konsep tampil membalas dendam mantan dengan revenge dress tetap menjadi tren. Kamu pun bisa meniru gaya Putri Diana untuk menunjukkan kalau kamu deserve better.

Bodycon dress terlihat begitu elegan di siapa pun. Kamu juga bisa memilih bodycon dress dengan kain yang tebal dan bertekstur, agar gaun tidak terlalu melekat pada tubuh. Soal warna, kamu bisa mengenakan dress berwarna hitam seperti Putri Diana. Because black can never go wrong.

Untuk off shoulder dress, jangan lupa kenakan liontin berlian mewah agar leher tidak terlihat “kosong”. Keuntungan mengenakan diamond jewellery adalah perhiasan ini cocok untuk dipadukan dengan dress warna apa saja, apalagi dress warna hitam. Agar tampil memesona, kamu juga bisa memilih kalung berlian bertatahkan batu safir, seperti Azure collection keluaran MONDIAL.

Diketahui, #AzureCollection diluncurkan dalam rangka merayakan #MondialAnniversary yang jatuh pada bulan September lalu.

Azure collection mengusung desain art deco yang dikenal dengan garis geometris, sehingga menjadikannya perhiasan berlian berbeda dari yang lain. Cocok untuk memberikan statement #ImDifferent ke mantan, bahwa ia tidak akan pernah menemukan kekasih lain sepertimu.

Selain liontin, Azure collection mempersembahkan berbagai pilihan cincin, gelang, dan anting berlian unik dan elegan, yang bisa membuat revenge dress kamu terlihat lebih menawan. Buat mantan menyesal dengan revenge dress dari Azure collection. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi #Mondial di www.mondialjeweler.com atau Instagram @mondial.

