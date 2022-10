Pria Ini Lamar Pacarnya di Maraton, Bisa Dicontek!

Jakarta, Beritasatu.com - Pernahkah Anda ikut lari maraton? Bagaimana rasanya mencapai garis finish? Lega, bukan? Tapi, pernahkah Anda membayangkan disambut sosok tercinta saat tiba di garis finish? Terlebih, sang kekasih sudah siap dengan cincin berlian di tangannya. Siapa pun yang mendapatkan kejutan manis seperti ini tentu sangat beruntung.

Dewasa ini, orang terus berlomba-lomba agar lamarannya berbeda dari yang lain. Apalagi bicara soal lamaran, pasti ada faktor surprise yang harus diperhatikan agar pasangan benar-benar terkejut. Bagi kalian yang sedang mencari ide lamaran unik, mungkin bisa dicontek bagaimana seorang pengacara bernama Matt Smartnick memanfaatkan momen maraton untuk melamar kekasihnya, Kendra Molyet.

Dilansir dari Akron Beacon Journal, Kendra tengah mengikuti Akron Half Marathon di AS pada September 2021 lalu. Half marathon yang diikuti oleh Kendra ini diketahui sepanjang 21 kilometer. Bisa dibayangkan betapa leganya Kendra saat melihat garis finish. Tapi ternyata, teman-teman Smartnick sudah berada di garis finish sambil mengangkat papan bertuliskan “Kendra Molyet. Will You. Marry Me?”. Smartnick pun juga sudah siap berlutut dengan cincin tunangan di tangannya.

Nothing like being asked “Will you marry me” after completing one of the hardest races of your life. A lot of excitement here at the @AkronMarathon ! @WEWS pic.twitter.com/4AXZr0YETj