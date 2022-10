EHFA Soroti Minimnya Tenaga Kesehatan Mental di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Project Leader and Founder Emotional Health for All (EHFA) Sandersan Onie menyoroti jumlah tenaga kesehatan mental di Indonesia masih minim, yakni berkisar di angka 4.400 orang saja untuk melayani 270 juta penduduk Indonesia.

"Di Indonesia untuk masyarakat sebesar 270 juta orang, kita hanya ada psikolog dan psikiater 4.400 sampai 4.500. Kalau kita mau Indonesia lebih sehat, harus bermulai dan berakhir dengan kita. Tidak bisa kita hanya bergantung dengan pemerintahan, dengan organisasi," ujar Sandersan dalam keterangan pers tertulis, Jumat (21/10/2022).

Sandersan yang juga merupakan President Indonesian Association for Suicide Prevention menyampaikan, berdasarkan penelitian dilakukan EHFA, angka bunuh diri di Indonesia yang setidaknya empat kali lipat dari angka yang dilaporkan. Sementara angka upaya bunuh diri mencapai tujuh hingga 24 kali lipat dari angka kematian akibat bunuh diri.

"Angka bunuh diri sebenarnya itu minimal empat kali lipat dari angka yang terlapor. Ada juga angka upaya bunuh diri, karena tidak semua orang yang melakukan upaya itu meninggal," jelas dia.

