Apakah Hubungan Bisa Bertahan Jika Love Language Berbeda?

Jakarta, Beritasatu.com - Dewasa ini, orang-orang sudah semakin sadar dengan apa itu love language atau bahasa cinta.

Love language ini adalah bagaimana seseorang menunjukkan dan menerima cinta. Ada yang menginterpretasikan kata-kata afirmatif sebagai ungkapan cinta. Tetapi ada juga yang merasa cinta itu berupa pemberian hadiah baik itu hal simpel atau perhiasan berlian.

Secara ringkas, ada lima love language yakni: words of affirmation, physical touch, acts of service, quality time, dan gift giving.

Words of affirmation adalah mereka yang bahasa cintanya berupa kalimat positif baik itu lisan atau tertulis. Ini bisa berupa pesan hangat yang dikirimkan via WhatsApp. Physical touch itu sentuhan fisik yang bisa berupa pegangan tangan atau pelukan. Lalu, acts of service adalah mengekspresikan cinta dengan melakukan hal-hal yang akan menyenangkan hati pasangan.

Sementara itu, orang dengan bahasa cinta quality time lebih suka menghabiskan waktu dengan pasangan. Terakhir, giving gifts di mana pemberian kado diartikan sebagai ungkapan cinta. Kado di sini bisa berupa dari hal yang sederhana seperti kue homemade hingga yang istimewa seperti perhiasan berlian berbeda.

Adapun love language setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi yang jadi pertanyaannya apakah hubungan bisa bertahan langgeng jika love language kita berbeda dengan pasangan? Jawabannya, ya. Tetapi kuncinya adalah komunikasi.

“Hubungan itu ada agar kita belajar dan tumbuh,” kata relationship coach Jennifer B Rhodes, sebagaimana dilansir dari situs Elite Daily.

Dengan memberitahukan pasangan love language kita apa dan sebaliknya bisa membantu kalian untuk lebih memahami satu sama lain. Tidak apa-apa jika Anda dan pasangan memiliki bahasa cinta yang berbeda. Tetapi keduanya harus saling mengkomunikasikan apa sekiranya mereka inginkan dari pasangan.

Sebagai contoh, jika love language Anda words of affirmation, sedangkan pasangan giving gifts, cobalah beri hadiah-hadiah yang sekiranya ia akan suka. Baik itu yang berkaitan dengan hobinya atau anting berlian unik. Anda juga harus beritahukan ke pasangan kalau bagimu, kata-kata positif seperti “i love you” itu sangatlah berharga bagimu.

“Ubahlah persepsi dari ‘mengapa ia tidak menunjukkan cinta yang tepat’ menjadi ‘bagaimana caranya mengkomunikasikan apa yang Anda butuhkan’,” kata Rhodes.

Sementara itu, konsultan pernikahan dan keluarga Anita Chipala mengatakan dalam kasus love language yang berbeda, tentu akan membutuhkan waktu agar Anda dan pasangan terbiasa.

“Jika love language berbeda, tentu akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk memiliki mindset dan kebiasaan tersebut agar bisa mengekspresikan cinta sesuai dengan love language-mu,” kata Chipala, dikutip dari Elite Daily.

“Jadi mulai saja dari awal, dan (perlu juga, red) untuk spesifik tentang apa yang yang dapat Anda berdua lakukan untuk sesama. Kemudian, bersikaplah realistis bahwa mengembangkan mindset ini membutuhkan waktu,” imbuhnya.

Ide Love Language Pasangan

Lalu, bagaimana jika kita sudah mengetahui apa yang disukai pasangan? Cobalah praktikkan love language-nya. Untuk words of affirmation, Anda bisa mengirimkan pesan penyemangat sebelum pasangan berangkat kerja. Jika ingin lebih romantis, cobalah tuliskan kata-kata romantis yang ditaruh di toples sebagai kejutan. Physical touch bisa ditunjukkan lewat pegangan tangan, bersandar di pundak pasangan atau bahkan menggelitik. Untuk menyenangkan hati seseorang yang love language-nya acts of service, cobalah buatkan pasangan teh di pagi hari. Anda bisa mencoba membukakan pintu atau menawarkan bantuan untuk membawa barang-barang berat milik pasangan.

Bagi orang yang suka quality time, yang terpenting adalah kualitasnya, bukan jumlah waktu yang dihabiskan bersama. Jadi, hindari menggunakan ponsel saat sedang bersama pasangan.

Lalu untuk, giving gifts, kado yang diberikan sebenarnya tidak harus mahal. Karena yang terpenting adalah pesan dan makna yang tersirat dari kado tersebut.

Belum lama ini, #Mondial meluncurkan Azure Collection yang seluruh perhiasannya berhiaskan batu safir dalam rangka merayakan #MondialAnniversary.

Untuk mewujudkan konsep #ImDifferent, seluruh perhiasan berlian Azure Collection mengusung konsep art deco yang menonjolkan kerapian desain geometris. Dengan desain yang tak lekang waktu, pasanganmu dengan love language giving gifts ini pasti akan senang. Informasi lebih lanjut tentang #AzureCollection tersedia di situs resmi MONDIAL di tautan berikut ini. Cari tahu juga informasi lengkap tentang Azure Collection di Instagram @mondial.

Jadi, itu dia. Meskipun love language Anda dan pasangan berbeda, bukan berarti hubungan akan kandas di tengah jalan. Asalkan komunikasi berjalan lancar, hubungan bisa langgeng hingga usia kakek-nenek.

Sumber: BeritaSatu.com