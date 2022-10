Platform Ini Berdayakan Penulis Suarakan Perlindungan Perempuan dan Anak

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka membantu upaya pemulihan dan perlindungan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, Dreame telah menyumbangkan sejumlah US$3.000 atas nama Greenqueen, penulis pemenang The Girl Power & All The Young Story Contest yang diadakan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, Yosephine Dian Indraswari menyebutkan pihaknya menerima donasi dari Dreame atas nama Greenqueen, penulis pemenang The Girl Power & All The Young Story Contest.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dreame atas kepeduliannya terhadap kesehatan mental. Sumbangan sebesar US$3.000 akan digunakan untuk mendukung program perlindungan dan pemulihan masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan psikologis,” ujar Yosephine Dian Indraswari, Jumat (21/10/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai platform baca yang memiliki banyak pengguna perempuan di seluruh dunia, Dreame menaruh perhatian besar pada pertumbuhan kaum perempuan.

Bentuk perhatian itu di antaranya dengan menyelenggarakan berbagai kontes menulis dan berpartisipasi dalam kegiatan amal sehingga dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca dan penulis.

Dalam novel romansa yang paling banyak dibaca, para tokoh utama wanita selalu diceritakan sebagai sosok yang pantang menyerah, mencari jalan terbaik ketika mendapatkan masalah dan berupaya keras untuk meraih tujuan hidup.

Dengan kegigihan dan pesona tokoh wanita dalam cerita ini pun akhirnya memotivasi pembaca untuk ikut mengejar kehidupan yang lebih baik dengan berani.

Seperti Cold Destiny, cerita yang berhasil menjadi pemenang dalam The Girl Power & All The Young Story, hasil karya penulis Greenqueen. Buku ini bercerita tentang seorang wanita yang berjuang meraih kebahagiaan. Dalam perjalanan hidupnya, ia dihadapkan dengan masalah asal keluarga dan hubungan percintaan yang toxic.

Hingga akhirnya, si tokoh utama wanita berhasil mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang perancang busana dan mendapatkan kembali keberaniannya untuk bisa jatuh cinta lagi.

Seperti yang orang ketahui bahwa sebagian besar penulis Dreame membuat karya berdasarkan kisah-kisah yang populer, dan salah satunya adalah kisah mengenai Girl Power (kekuatan di balik kelembutan perempuan).

Greenqueen mulai menyadari minatnya dalam dunia literasi sejak kecil. Ia kemudian memberanikan diri memulai perjalanan untuk menjadi seorang penulis profesional. Ia memulai karier menulisnya di tahun 2015 di beberapa platform baca.

Sebelumnya ketika Greenqueen baru menjajaki karier menulis, ia menemukan banyak kegagalan. Bertahun-tahun menulis dengan diliputi kecemasan karena karyanya gagal di pasaran. Sebagai sebagai pendatang baru, tak banyak pembaca yang memberikan perhatian pada buku-bukunya.

Hingga pada 2019 Greenqueen mengenal Dreame. Dengan bantuan Dreame, ia berhasil menerbitkan 15 novel, dan menarik lebih dari 5 juta pembaca.

Kesuksesannya di Dreame mendulang pundi-pundi rupiah untuk Greenqueen. Ia mendapatkan royalti yang jumlahnya cukup besar. Dari menulis, ia mampu membayar studi pascasarjananya di bidang arsitektur, membeli mobil baru, dan berinvestasi dalam proyek perkebunan.

Selain itu, Greenqueen juga menggunakan sebagian hadiah dari kemenangannya di Girl Power & All The Young Story Contest untuk berangkat umrah bersama kedua orangtuanya.

“Menulis novel di platform kini menjadi profesi yang menjanjikan di Indonesia, terutama di masa Covid. Profesi ini juga sangat diminati wanita karena sifatnya yang fleksibel, artinya pekerjaan ini bisa dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja mulai dari ibu rumah tangga, karyawan, mahasiswa, hingga pengusaha,” ujar salah satu editor Dreame, Ayu.

Sebagai penulis dan editor, ia juga melihat seiring berjalannya waktu semakin lebih banyak penulis wanita Indonesia bermunculan. Menerbitkan karya tulis di Dreame telah banyak terbukti dapat membantu kaum perempuan untuk tumbuh menjadi perempuan yang kuat dan mandiri, seperti Desstinna1201, Qeynov, Rustina Zahra, Bella Mutiarawati dan masih banyak nama-nama lainnya.

Tidak ada syarat khusus untuk sukses di dunia literasi, cukup dengan suka menulis, memiliki keinginan besar untuk meraih peluang, dan kemauan untuk berkembang. Wanita karier, para pelajar, ibu rumah tangga, dan maupun ibu tunggal, semua punya kesempatan yang sama.

Menulis di Dreame telah membantu banyak perempuan untuk memperoleh kemandirian finansial. Ada yang penghasilannya digunakan untuk membayar uang sekolah, merenovasi rumah, membantu keuangan keluarga, bahkan berkontribusi untuk membantu lingkungan.

