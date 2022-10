Primax Global Perkenalkan Kuliner Indonesia di Ajang Paris Road Show

Jakarta, Beritasatu.com - Primax Global Group memberikan dukungan atas upaya pemerintah mengenalkan wisata dan kuliner Indonesia ke dunia. Salah satu upayanya adalah dengan memperkenalkan wisata khususnya kuliner di Indonesia dalam Paris Road Show yang digelar 19-20 Oktober 2022 kemarin.

Pendiri Primax Global Group, Indah Warsetio mengatakan perusahaannya yang bergerak dalam bidang jasa berupaya membantu pemerintah untuk mendorong pariwisata, budaya, dan bisnis produk UMKM.

"Kami melakukan kegiatan promosi baik di dalam negeri maupun global sebagai konseptor, konektor, dan koordinator program kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan program Pemerintah, maupun swasta, salah satunya melalui ajang Paris Road Show yang digelar di wisma KBRI Perancis yang diselenggarakan untuk mengenalkan kuliner khas Indonesia demi memikat wisatawan mau datang ke Indonesia," ungkap Indah Warsetio.

Ditambahkannya, dalam ajang Paris Road Show yang digelar ini, para master chef di Indonesia seperti Febs Asagaf mendemonstrasikan masakan khas Indonesia dengan menggunakan bumbu asli Indonesia.

"Dengan kegiatan ini, kita harap akan bisa menarik wisatawan untuk tahu Indonesia khususnya dari segi kulinernya. Terlebih kini di Paris ada sebuah restoran yang dimiliki orang Indonesia yang memang menyajikan makanan khas Indonesia," tambahnya.

Sedangkan Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI di Paris, Perancis, Dewi Oemar menyambut baik penyelenggaraan acara Paris Road Show dengan mengenalkan makanan Indonesia dan ini menjadi bagian dari upaya penguatan Indonesia Spice up to The World yang digencarkan pemerintah.

"Diharapkan momentum kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan sejalan dengan promosi dan pemasaran di bidang sosial budaya dan pariwisata Indonesia. Apalagi Paris menjadi barometer kuliner dunia yang dengan penyelenggaraan acara ini masyarakat dunia tahu bahwa kuliner Indonesia memang pantas mendunia dan dinikmati oleh masyarakat dunia karena kekhasan rempah-rempahnya dalam setiap masakan Indonesia," tandas Dewi.

