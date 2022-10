Halte Transjakarta Bundaran HI Jadi Spot Selfie Warga

Jakarta, Beritasatu.com - Halte Transjakarta Bundaran HI yang kini dilengkapi dengan sky dock view atau anjungan lantai dua yang mengarah langsung ke Monumen Selamat Datang. Fasilitas baru ini menarik perhatian warga DKI Jakarta yang gemar mengambil gambar selfie alias berswafoto.

Revitalisasi Halte Transjakarta Bundaran HI kini sudah mencapai 95% dan akan ditargetkan rampung pada November mendatang. Halte baru Bundaran HI saat ini tengah dalam masa uji coba dan sudah melayani penumpang Transjakarta sejak 6 Oktober 2022. Halte Bundaran HI kini memiliki dua lantai, lantai bawah yang juga telah terintegrasi dengan stasiun MRT diperuntukkan untuk melayani penumpang Transjakarta, sementara lantai dua rencananya akan digunakan sebagai area komersial, lengkap dengan anjungan atau sky dock view.

Anjungan di lantai dua menarik perhatian banyak warga DKI Jakarta. Anjungan ini menawarkan pemandangan dari ketinggian dengan latar belakang Monumen Selamat Datang. Oleh karena area anjungan yang terbatas, petugas PT Transjakarta membatasi hanya 20 orang yang diperbolehkan untuk berdiri di area anjungan. Untuk menghindari antrean panjang, pengunjung diberikan waktu selama 5 menit untuk swafoto.

Sumber: BeritaSatu.com