Webseries Healing The Series Jadi Cara Sembuhkan Luka Hati

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Adinda Azani berperan apik dalam webseries berjudul Healing The Series yang tayang melalui aplikasi Maxstream. Dalam aktingnya sebagai Tita, Adinda berharap mampu memperbaiki kondisi mentalnya pasca-putus dari mantan kekasihnya Dio yang diperankan Teuku Rassya.

"Senang akhirnya bisa terlibat dalam project webseries Healing The Series ini. Dalam perananku ini aku berupaya menyembuhkan luka batin akibat putus dari Dio (Teuku Rassya) dan melalui series ini aku mau ajak kalian yang nonton untuk berani ikut healing," ungkap Adinda saat ditemui di konferensi pers Healing The Series di CGV Grand Indonesia, Selasa (25/10/2022).

Diterangkan Adinda, semua manusia pastinya kegundahan saat mengalami sesuatu yang menyakitkan terutama urusan cinta. Sehingga lewat peranannya ini dirinya ingin mengajak penonton bisa bangkit dari keterpurukan demi meraih masa depannya.

"Mungkin buat yang nggak bisa cerita ke keluarga terdekat, mungkin jadi berani terbuka, dan di sini yang mau kita sampaikan beda dengan genre lain. Ini yang saya rasakan khawatiran sih. Soalnya karakter yang ada ini sulit untuk dicari karena mereka akan sedang dalam masa penyembuhan karakter aslinya tertutup," tegas Adinda.

Sementara itu, Nurdin Van Djogja selaku sutradara berharap series yang diproduksinya ini bisa diterima dengan baik.

"Series Healing Healing The Series ini menyuguhkan cerita yang menghibur sekaligus unik dengan mengungkap bagaimana healing bagi penderita mental illness yang pastinya berbeda dari series lainnya. Lewat series ini, kita ingin berikan pengetahuan bahwa kita harus berjuang agar tetap memiliki keinginan melanjutkan hidup," tegas Nurdin.

Sedangkan Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Nirwan Lesmana menyatakan bahwa Maxsteram sebagai platform digital berupaya untuk menyuguhkan tayangan yang bagus namun tetap relevan dengan perkembangan kehidupan dimasyarakat.

"Kita harapannya bisa menyuguhkan sesuatu yang bermanfaat bagi penonton kita," tandasnya.

Healing The Series diperankan oleh Adinda Azani sebagai Tita, Teuku Rassya sebagai Dio, Alifa Lubis sebagai Gisel, Annette Edoarda sebagai Marsha, Avan the Love sebagai Kiki dan Bio One sebagai Adam.

