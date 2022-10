Catat, Blackpink Gelar Konser 2 Hari di Jakarta Bulan Maret 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Grup vokal wanita asal Korea, Blackpink akan kembali menghibur penggemarnya di Jakarta pada bulan Maret 2023. Tak hanya sehari grup yang digawangi Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose ini akan menggelar konsernya selama 2 hari yakni pada 11 Maret dan 12 Maret 2023.

Blackpink sebelumnya pernah mengguncang Jakarta pada 2018 lalu.

"Confirmed, Blackpink is coming back to Jakarta on on 11 Mar’23 7PM and 12 Mar’23 6.30PM at Gelora Bung Karno Main Stadium," tulis pihak Jakarta Konser dalam akun instagram @jakartakonser.

Tak hanya akan menggelar konsernya di Jakarta, Blackpink juga akan menggelar konser di Singapura, Hong Kong juga Abu Dhabi dan mengakhiri konser di Manila, Filipina usai menggelar konser di Jakarta.

Pihak Promotor sendiri akan mulai menjual tiket presale pada 14 November 2022 atau penjualan untuk umum pada 15 November 2022 mendatang.

Mengetahui itu, sejumlah penggemar Blackpink pun antusias menanti konser yang akan digelar grup vokal yang dibentuk oleh YG Entertainment itu.

"Biasanya berapaan sih tiket konser blackpink?. Siap-siap war tiket guys," ujar seorang warganet.

"Semoga nanti dapet tiketnya gue beneran mau dateng woy. Siapin mental buat war tiket nanti," tulis warganet lainnya.

