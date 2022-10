Film Ngeri-Ngeri Sedap Borong Tujuh Penghargaan di FFWI 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Film Ngeri-Ngeri Sedap yang disutradarai Bene Dion Rajagukguk menjadi film yang paling banyak memperoleh penghargaan di Festival Film Wartawan Indonesia yang digelar di gedung PPHUI pada Kamis (27/10/2022) malam.

Diantara penghargaan yang diraih Film Ngeri-Ngeri Sedap termasuk berhasil membawa pulang Piala Gunungan FFWI 2022.

Untuk ajang tahun ini, tim dewan juri yang berasal dari wartawan hiburan itu menyeleksi 123 film yang kemudian dikerucutkan menjadi 54 judul film dari tiga kategori genre film yakni film bergenre drama, horor dan komedi.

Masing-masing genre diperoleh 9 pemenang dan yang spesial, untuk tahun ini panitia FFWI 2022 memberikan Piala Gunungan yang menjadi film terbaik dari ketiga genre.

Untuk tahun ini, film Ngeri-Ngeri Sedap yang disutradarai Bene Dion Rajagukguk menjadi film yang paling banyak memperoleh penghargaan dan berhasil membawa pulang Piala Gunungan FFWI 2022.

Berikut daftar lengkap juara penerima Piala FFWI 2022

Genre Film Drama

-. Film Terbaik: Yuni

-. Sutradara Terbaik: Kamila Andini - Yuni

-. Aktor Utama Terbaik: Vino G Bastian - Miracle in Cell No. 7

-. Aktris Utama Terbaik: Shenina Cinnamon - Penyalin Cahaya

-. Aktor Pendukung Terbaik: Denny Sumargo - Miracle in Cell No. 7

-. Aktris Pendukung Terbaik: Sheila Dara - Noktah Merah Perkawinan

-. Penulis Skenario: Kamila Andini, Prima Rusdi - Yuni

-. Penata Kamera: Gunnar Nimpuno - Yuni

-. Penyunting Gambar: Cesa David Lukmansyah - Yuni

Genre Film Komedi

-. Film Terbaik: Ngeri-Ngeri Sedap

-. Sutradara Terbaik: Bene Dion Rajagukguk - Ngeri-Ngeri Sedap

-. Aktor Utama Terbaik: Bio One - Srimulat: Hil yang Mustahal - Babak Pertama

-. Aktris Utama Terbaik: Marshanda - Gendut Siapa Takut?!

-. Aktor Pendukung Terbaik: Boris Bokir - Ngeri-Ngeri Sedap

-. Aktris Pendukung Terbaik: Gita Bhebhita - Ngeri-Ngeri Sedap

-. Penulis Skenario: Bene Dion Rajagukguk - Ngeri-Ngeri Sedap

-. Penata Kamera: Padri Nadeak - Ngeri-Ngeri Sedap

-. Penyunting Gambar: Aline Jusria - Ngeri-Ngeri Sedap

Genre Film Horor

-. Film Terbaik: Pengabdi Setan 2: Communion

-. Sutradara Terbaik: Joko Anwar - Pengabdi Setan 2: Communion

-. Aktor Utama Terbaik: Endy Arfian - Pengabdi Setan 2: Communion

-. Aktris Utama Terbaik: Tissa Biani - KKN di Desa Penari

-. Aktor Pendukung Terbaik: Tanta Ginting - Ivanna

-. Aktris Pendukung Terbaik: Aulia Sarah - KKN di Desa Penari

-. Penulis Skenario: Joko Anwar - Pengabdi Setan 2: Communion

-. Penata Kamera : Jaisal Tanjung - Pengabdi Setan 2: Communion

-. Penyunting Gambar: Dinda Amanda - Pengabdi Setan 2: Communion

Lifetime Achievement FFWI 2022: Deddy Mizwar

Piala Gunungan FFWI 2022: Ngeri Ngeri Sedap

