Layanan Instagram Lumpuh, Pengguna Keluhkan di Twitter

Jakarta, Beritasatu.com - Jaringan media sosial Instagram mendadak lumpuh alias tidak dapat diakses pada Senin (31/10/2022) sore hingga malam hari. Sejumlah pengguna di Tanah Air sontak mengeluhkan terhentinya layanan dari anak perusahaan Facebook itu melalui platform Twitter.

Bahkan menurut pantauan Beritasatu.com saat berita ini ditulis, tagar #instagramdown langsung berada di posisi teratas trending topics dengan 16.100 cuitan.

everyone coming to twitter to confirm that instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/YGhrKvL9xW

All of us coming to twitter to confirm instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/DT6BthlNDK