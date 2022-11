Rekor! Taylor Swift Sapu Bersih 10 Teratas Billboard Hot 100

Jakarta, Beritasatu.com - Taylor Swift mencatat sejarah baru. Dalam 64 tahun terakhir, Taylor Swift menjadi artis pertama yang berhasil menempati 10 tangga lagu teratas Billboard Hot 100.

Rekor ini berhasil dicetak oleh Taylor Swift setelah melangkahi Drake, yang berhasil merebut sembilan dari 10 besar Billboard Hot 100 selama seminggu pada September 2021.

10 lagu yang mejeng di peringkat teratas Billboard Hot 100 berasal dari album Midnights, album terbaru milik Taylor Swift yang baru dirilis pada 21 Oktober 2022 di Republic Records. Lagu Anti-Hero menjadi pemimpin dengan menduduki puncak tangga lagu teratas Billboard Hot 100.

Tak hanya Drake, Taylor Swift juga melampaui The Beatles yang berhasil merebut 5 tangga lagu Billboard Hot 100 pada 1964.

Billboard Hot 100 memadukan semua genre streaming di Amerika Serikat, baik peluncuran lagu baru maupun video musik baru, pemutaran lagu di radio, dan data penjualan.

Berikut ini adalah pencapaian Taylor Swift dengan album Midnights yang berhasil menyapu bersih Billboard Hot 100:

No. 1, "Anti-Hero": 59,7 juta streaming / 32 juta penonton pemutaran / 13.500 terjual

No. 2, "Lavender Haze": 41,4 juta / 2,4 juta / 2.800

No. 3, "Maroon": 37,6 juta / 471.000 / 2.900

No. 4, "Snow on the Beach" feat. Lana Del Rey: 37,2 juta / 615.000 / 2.600

No. 5, "Midnight Rain": 36.9 juta / 449.000 / 2.200

No. 6, "Bejeweled": 35,5 juta / 1,6 juta / 16.100

No. 7, "Question…?": 31 juta / 425.000 / 21.400

No. 8, "You’re on Your Own, Kid": 34,1 juta / 498.000 / 1.500

No. 9, "Karma": 33 juta / 1,9 juta / 3.400

No. 10, "Vigilante Shit": 32,2 juta / 424.000 / 6.400

