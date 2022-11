Menangkap Peluang Emas Klinik Estetika Medis di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar klinik estetika semakin diminati. Ini semua berkat naiknya kesadaran masyarakat terhadap penampilan wajah dan tubuhnya. Euforia ini ternyata juga mendorong pertumbuhan fasilitas estetika medis di berbagai belahan dunia.

Bahkan menurut Aesthetic Society, yakni organisasi pakar bedah estetika di Amerika Serikat, skala pasar industri klinik estetika global pada tahun 2021 mencetak angka hingga senilai US$ 99,1 miliar. Ceruk pasar yang besar ini tentu sangat prospektif, bila ditangkap oleh industri klinik estetika di Tanah Air.

Peluang emas ini tak dilewatkan oleh Beyond Aesthetic, perusahaan penyedia fasilitas kebutuhan industri estetika medis di Indonesia, secara online via digital media, maupun offline.

Menempatkan diri sebagai media digital sekaligus event specialist di industri kecantikan medis dan nonmedis, Beyond Aesthetic menggelar press conference dan launching pada hari Kamis, (20/10/2022) di Thamrin 9 Ballroom, Jakarta.

Beyond Aesthetic mengusung tagline 'PRIDE OF INDONESIA'. Tagline ini memiliki makna, bahwa Beyond Aesthetic akan mengangkat fokus keunikan masing-masing kebudayaan dari 1.300 suku bangsa di Tanah Air.

Beyond Aesthetic juga memiliki visi yakni "Terwujudnya Indonesia menjadi pusat estetika kecantikan medis yang unggul, aman, dan memadai".

Hal ini diwujudkan dengan menjadikan Beyond Aesthetic sebagai wadah terbesar online dan offline, baik melalui digital media atau event, yang dapat mempertemukan kebutuhan konsumen (pasien), penyedia jasa (dokter/pemilik klinik), dan penyedia produk (distributor/produsen) di industri estetika medis Indonesia dan mancanegara.

Beyond Aesthetic hadir dengan 3 layanan unggulannya, antara lain:

1. Website yang menjadi wadah Business to Business (B2B) untuk berpromosi melalui iklan, artikel, liputan, dan dokumentasi acara.

2. Platform Instagram yang mengakomodasi Business to Consumer (B2C) untuk mempromosikan bisnis melalui posting-an Instagram yang berupa iklan, pilihan produk, atau jasa dari editor Beyond Aesthetic, ataupun yang berupa liputan dan dokumentasi acara.

3. Beauty & Aesthetic Medic Exhibition & Event Organizer, di mana Beyond Aesthetic menjadi penyelenggara pameran dan seminar yang berkonsep 'One Stop Solution' di industri kecantikan dan estetika medis.

Beyond Aesthetic adalah perusahaan penyedia fasilitas kebutuhan industri estetik medis di Indonesia baik secara online melalui digital media maupun secara offline sebagai penyelenggara acara.

Beyond Aesthetic memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat estetika kecantikan medis yang unggul, aman, dan bisa mempertemukan konsumen, penyedia jasa, dan penyedia produk dalam satu wadah baik secara nasional maupun internasional.

Beyond Aesthetic menyelenggarakan beberapa event terkait estetik medis, yang dibagi menjadi dua: edukatif dan umum.

Event edukatif yang diadakan adalah Beyond Aesthetic Masterclass Series (BAMS), yakni seminar dengan target 50-100 peserta dokter, mengundang pembicara nasional dan mancanegara dan Beyond Aesthetic Conference & Exhibition, yakni one stop solution seminar dengan target peserta 350-500 dokter berbarengan dengan pameran dari produsen/distributor/importir.

Untuk acara event umum, Beyond Aesthetic memiliki dua acara, yaitu: Beyond Aesthetic Fair yang akan berisi talk show, meet & greet artis atau beauty influencer, special deal & mini treatment klinik yang diadakan di mall-mall dan bisa dihadiri oleh beauty enthusiast secara terbuka dan Beyond Aesthetic Indonesia Expo, yakni pameran estetika medis tahunan yang menghadirkan lebih dari 100 peserta dan menjadi wadah pertemuan antara konsumen, penyedia jasa, dan produsen.

"Kami percaya Indonesia adalah negara dengan peluang pasar yang sangat besar untuk pertumbuhan di dunia kecantikan dan estetika medis, dan Beyond Aesthetic hadir untuk mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai kiblat kecantikan se-Asia Tenggara," pungkas CEO of Beyond Aesthetic Alice Callista.

