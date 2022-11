Apa Itu NCT dan Apa Bedanya NCT U, NCT 127, NCT Dream, dan WayV?

Jakarta, Beritasatu.com - Neo Culture Technology atau NCT adalah boyband asal Korea Selatan yang berada di bawah agensi SM Entertainment. Sama dengan BTS, dan Blackpink, boyband NCT juga tengah digandrungi oleh banyak orang di seluruh dunia.

Akan tetapi NCT adalah grup yang memiliki konsep unik. Berbeda dengan grup boyband atau girlband kebanyakan, NCT memiliki jumlah personel yang tidak terbatas.

Tak hanya itu, setiap anggota NCT dapat berpindah ke berbagai sub-unit yang berbeda, yang berbasis di beberapa kota di seluruh dunia.

BACA JUGA

Ada Ancaman Bom di ICE BSD, Konser NCT 127 Tetap Digelar

NCT pertama kali dibentuk pada 2016. Pada saat itu, grup ini memiliki anggota atau member sebanyak 21 orang, yakni Johnny, Taeil, Yuta, Taeyong, Kun, Doyoung, Jaehyun, Ten, Jungwoo, Lucas, Renjun, Mark, Jeno, Winwin, Haechan, Chenle, Jaemin, Jisung, Xiao Jun, Yang Yang, dan Hendery.

NCT menambah 2 anggota baru pada September 2020, yakni Shotaro dan Sungchan, dan jumlah seluruh member NCT menjadi 23 orang.

Ada beberapa sub-unit dalam NCT di mana member-membernya tidak tetap, alias bisa berubah. Selain itu NCT juga memiliki leader, maknae, vokalis, dan rap yang selalu berubah.

Berikut ini merupakan beberapa sub-unit dalam NCT:

NCT U

NCT U adalah sub-unit pertama yang dimiliki NCT. Tidak ada member tetap dalam NCT, akan tetapi, NCT U disebut sebagai pemersatu member yang tergabung dalam sub-unit lainnya, yakni NCT 127, NCT Dream, dan WayV.

NCT U adalah singkatan dari Neo Culture Technology United. NCT U memulai debutnya pada 9 April 2016 melalui lagu The 7th Sense dan Without You. Pada saat debut, NCT U beranggotakan Taeil, Ten, Mark, Jaehyun, Doyoung, dan Taeyong.

Akan tetapi, member NCT U selalu berubah, sesuai dengan konsep yang diusung setiap kali ada comeback. Nantinya, member NCT U akan disesuaikan dengan siapa yang cocok dengan konsep lagu comeback tersebut.

BACA JUGA

NCTZen Antusias, Sambut Rencana Konser NCT 127 di Indonesia

NCT 127

Sub-unit kedua yang dimiliki oleh NCT adalah NCT 127. Arti 127 sebenarnya adalah titik koordinat kota Seoul, karena NCT 127 berbasis di Seoul, Korea Selatan.

Debut pertama NCT 127 yakni pada 7 Juli 2016 dengan mini almbum pertama mereka yakni NCT #127. Doyoung dan Johnny bergabung ke dalam NCT 127 pada 27 Desember 2016, dengan comeback lagu Limitless. Sementara itu, Jungwoo bergabung dengan NCT 127 pada 17 September 2018, dengan comeback lagu Regular-Irregular.

Saat ini, NCT 127 beranggotakan orang, yakni:

Taeyong sebagai leader, main rapper, main dancer, dan vokalis.

Taeil sebagai main vocal dan dancer.

Johnny sebagai lead rapper, lad dancer, dan vokalis.

Yuta sebagai main dancer, rapper, dan vokalis.

Doyoung sebagai main vocal.

Jaehyun sebagai lead vocal, lead dancer, rapper, dan visual.

Jungwoo sebagai lead vocal, lead dancer, dan sub rapper

Mark sebagai main rapper dan vokalis.

Haechan sebagai lead vocal, lead dancer, dan maknae.

BACA JUGA

BTS dan Blackpink Masuk Nominasi di MTV Video Music Awards 2022

NCT Dream

NCT Dream adalah sub-unit ketiga dari NCT. Keunikan sub-unit yang satu ini yakni dibentuk berdasarkan usia. Syarat menjadi member NCT dream adalah semua anggota harus berusia di bawah 20 tahun.

Apa yang terjadi jika member berusia lebih dari 19 tahun? Member yang sudah berusia lebih dari 19 tahun harus pindah ke sub-unit NCT yang lainnya.

NCT Dream memulai debut pada 24 Agustus 2016 dengan lagu Chewing Gum. Saat ini, ketujuh anggota NCT Dream adalah:

Jaemin sebagai lead dancer, sub rapper, sub vocalist, dan visual.

Jisung sebagai main dancer, sub vocalist, sub rapper, dan maknae.

Jeno sebagai dancer, vokalis, dan rapper.

Renjun sebagai main vocal dan lead dancer.

Chenle sebagai main vocal.

Haechan sebagai main vocal.

Mark Lee sebagai main rapper, main dancer, dan sub vocalist.

WayV

Sub-unit yang keempat adalah WayV. WayV adalah sub-unit NCT yang berbasis di Tiongkok atau China. Karena berbasis di Tiongkok, WayV memfokuskan diri merilis lagu berbahasa Mandarin.

WayV memulai debut pertamanya pada 17 Januari 2019 dengan merilis lagu milik NCT 127 berjudul Regular, yang liriknya diubah ke dalam bahasa Mandarin.

WayV beranggotakan 7 orang, yakni:

Kun sebagai leader.

Winwin sebagai lead dancer.

Ten sebagai lead rapper dan main dancer.

Lucas sebagai main rapper.

Hendery sebagai lead dancer.

Xiao Jun sebagai main vocal.

Yangyang sebagai main rapper dan lead dancer.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com