Melon Music Awards 2022 Umumkan Daftar Nominasi Tahun Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Melon Music Awards 2022 telah merilis daftar nominasi resmi untuk penghargaan tahun ini.

Melon Music Awards 2022 kembali digelar secara offline, setelah 2 tahun terakhir terpaksa digelar hanya secara online akibat pandemi Covid-19.

Kini, Melon Music Awards 2022 telah secara resmi mengumumkan daftar nominasi untuk acara penghargaan tahun ini. Acara penghargaan tahunan ke-14 ini direncanakan akan berlangsung pada 26 November mendatang di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan.

Hanya musisi yang merilis lagu antara 8 November 2021 hingga 3 November 2022 yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam nominasi Melon Music Awards 2022.

Voting sudah dibuka untuk penghargaan Melon’s Top 10, yang akan diberikan kepada 10 artis berdasarkan 80 persen jumlah unduhan dan streaming pada platform Melon, dan 20 persen berdasarkan hasil voting.

Hasil suara untuk penghargaan Melon’s Top 10 juga akan secara otomatis diperhitungkan dalam penghargaan Artist of the Year, yang akan ditentukan berdasarkan 60 persen jumlah unduhan dan streaming dalam platform Melon, 20 persen hasil penilaian juri, dan 20 persen hasil voting.

BACA JUGA

Profil Secret Number, Girlband Kpop Berlatar Belakang Unik

Melon juga telah membuka voting untuk delapan penghargaan tambahan, termasuk Album of the Year, dan Best Song of the Year. Sementara itu, penghargaan Netizen Popularity Award akan ditentukan berdasarkan 40 persen jumlah unduhan dan streaming pada platform Melon, dan 60 persen hasil voting.

Sementara itu, penghargaan lain yang tidak termasuk dalam online voting, seperti Record of the Year dan Music Video of the Year, akan ditentukan berdasarkan penilaian juri dan performa di Melon.

Berikut merupakan daftar nominasi Melon Music Awards 2022:

Artist of the Year dan Melon’s Top 10

10cm

Aespa

BeO

BIGBANG

BIG Naughty

Blackpink

Bol4

BTS

(G)I-DLE

IU

IVE

Jay Park

Juho

Kassy

KyoungSeo

Le Sserafim

Lee Mujin

Lim Young Woong

MeloMance

NCT Dream

NewJeans

PSY

RedVelvet

Seventeen

Sokodomo

Stayc

Taeyeon

Tophyun

WSG Wannabe

Yena

BACA JUGA

Blackpink Rilis Album Penuh Kedua Born Pink Hari Ini

Album of the Year

Born Pink oleh Blackpink

I Never Die oleh (G)I-DLE

Pieces oleh IU

IM HERO oleh Lim Young Woong

Glitch Mode oleh NCT Dream

New Jeans oleh NewJeans

PSY 9th oleh PSY

The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm oleh Red Velvet

Face the Sun oleh Seventeen

INVU oleh Taeyeon

Song of the Year

Counting Stars (feet. Beenzino) oleh BeO

Still Life oleh BIGBANG

Tomboy oleh (G)I-DLE

Drunken Confession oleh Kim Min Seok

That That (prof. & feat. Suga BTS) oleh PSY

Feel My Rhythm oleh Red Velvet

Merry-Go-Round (feat. ZionT, Wonstein) oleh sokodomo

INVU oleh Taeyeon

Rookie of the Year

Billlie

IVE

Kep1er

Le Sserafim

NewJeans

NMIXX

BACA JUGA

RM BTS Akan Berkolaborasi dengan Band Rock Cherry Filter

Best Male Solo

10cm

BeO

BIG Naughty

Lim Young Woong

PSY

Best Female Solo

IU

Kassy

KyoungSeo

Taeyeon

Yena

Best Male Group

BIGBANG

BTS

Monsta X

NCT Dream

Seventeen

BACA JUGA

BTS dan Blackpink Masuk Nominasi di MTV Video Music Awards 2022

Best Female Group

Aespa

Blackpink

(G)I-DLE

IVE

NewJeans

Netizen Popularity Award

BIGBANG

BTS

Blackpink

Ha Sungwoon

IVE

Kim Ho Joong

Lim Young Woong

NCT Dream

NCT 127

Seventeen

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com